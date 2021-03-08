Влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації, – Amnesty International

Правозахисники закликають до солідарності з жінками Білорусі в їх боротьбі за свободу і права людини

Жінки Білорусі грають провідну роль в протестах, за що піддаються репресіям і загрозам, при цьому жіночі організації країни потерпають від особливих, специфічних переслідувань.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на пресреліз міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Співрозмовниць Amnesty International білоруські силовики, які їх арештовували і допитували, звинувачували в тому, що вони «погані матері», що вони «погані дружини», влада погрожувала забрати у них їх дітей.

Під час утримання під вартою жінки стикалися із жорстокістю, когось кинули до в’язниці в результаті необґрунтованого кримінального переслідування.

Правозахисники закликають до солідарності з жінками Білорусі в їх боротьбі за свободу і права людини.

«Світлана Тихановська, примушена до еміграції кандидатка в президенти, глава її штабу Марія Колеснікова, кинута у в’язницю, Марфа Рабкова, ув’язнена правозахисниця, журналістки Катерина Бахвалова і Дарина Чульцова, засуджені до дворічного ув’язнення за пряму трансляцію акції протесту – ось лише деякі з багатьох жінок, чиї імена стали синонімами боротьби за свободу і права людини у Білорусі.

У глибоко патріархальному суспільстві з повсюдним поширенням сімейного насильства жінки в Білорусі ризикували багатьом, коли відстоювали свої переконання. Зараз же білоруська влада вдається до ще більш жорстоких заходів, спрямованих проти жінок-активісток, їх організацій та сімей», – розповіла старша керівниця кампаній Amnesty International по Білорусі Аїші Джанг.

Глобальна кампанія солідарності Amnesty International з протестуючими в Білорусі #StandWithBelarus була запущена 27 січня 2021 року з публікації доповіді, що показує, як білоруська влада використовувала систему правосуддя для покарання жертв тортур, а не злочинців.

Організація регулярно випускає матеріали, в яких висвітлюється, яким переслідуванням піддаються різні прошарки білоруського суспільства.

Нагадаємо, 6 березня, понад 20 людей затримали на студентській конференції в Мінську.