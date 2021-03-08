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    Влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації, – Amnesty International

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    Білоруська влада вдається більш жорстоких заходів, спрямованих проти жінок-активісток - Влада Білорусі прицільно переслідує жіночі організації, – Amnesty International
    Білоруська влада вдається більш жорстоких заходів, спрямованих проти жінок-активісток

    Правозахисники закликають до солідарності з жінками Білорусі в їх боротьбі за свободу і права людини

    Жінки Білорусі грають провідну роль в протестах, за що піддаються репресіям і загрозам, при цьому жіночі організації країни потерпають від особливих, специфічних переслідувань.

    Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на пресреліз міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

    Співрозмовниць Amnesty International білоруські силовики, які їх арештовували і допитували, звинувачували в тому, що вони «погані матері», що вони «погані дружини», влада погрожувала забрати у них їх дітей.

    Під час утримання під вартою жінки стикалися із жорстокістю, когось кинули до в’язниці в результаті необґрунтованого кримінального переслідування.

    Правозахисники закликають до солідарності з жінками Білорусі в їх боротьбі за свободу і права людини.

    «Світлана Тихановська, примушена до еміграції кандидатка в президенти, глава її штабу Марія Колеснікова, кинута у в’язницю, Марфа Рабкова, ув’язнена правозахисниця, журналістки Катерина Бахвалова і Дарина Чульцова, засуджені до дворічного ув’язнення за пряму трансляцію акції протесту – ось лише деякі з багатьох жінок, чиї імена стали синонімами боротьби за свободу і права людини у Білорусі.

    У глибоко патріархальному суспільстві з повсюдним поширенням сімейного насильства жінки в Білорусі ризикували багатьом, коли відстоювали свої переконання. Зараз же білоруська влада вдається до ще більш жорстоких заходів, спрямованих проти жінок-активісток, їх організацій та сімей», – розповіла старша керівниця кампаній Amnesty International по Білорусі Аїші Джанг.

    Глобальна кампанія солідарності Amnesty International з протестуючими в Білорусі #StandWithBelarus була запущена 27 січня 2021 року з публікації доповіді, що показує, як білоруська влада використовувала систему правосуддя для покарання жертв тортур, а не злочинців.
    Організація регулярно випускає матеріали, в яких висвітлюється, яким переслідуванням піддаються різні прошарки білоруського суспільства.

    Нагадаємо, 6 березня, понад 20 людей затримали на студентській конференції в Мінську.

    Теги: Білорусь правозахисники засуджені права людини правосуддя Amnesty International Світлана Тихановська
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