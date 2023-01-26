Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна

Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2

Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2. Про це заявила глава Міноборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Toronto Star.

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Канада передасть разом із цією технікою запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових ці танки використати. Ананд допустила можливість додаткових постачань Україні танків Leopard 2. Загалом на озброєнні Канади є 112 танків цієї моделі.

Нагадаємо, уряд Канади наразі аналізує варіанти збільшення підтримки України та постачання її збройним силам Leopard 2. Раніше йшлось про можливу передачу чотирьох одиниць танків.

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Міністерство оборони Канади також повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року

Цього тижня Німеччина вирішила передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл передавати їх Leopard 2 Києву. Президент США Джо Байден вирішив направити Україні 31 танк M1 Abrams.