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Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна

Ірина Глотова
glavcom.ua
Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна
Глава Міноборони Канади Аніта Ананд розповіла скільки танків Leopard 2 отримає Україна
фото:www.ria.ru

Канада передасть танки, запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використовувати Leopard 2

Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2. Про це заявила глава Міноборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Toronto Star.

Канада передасть разом із цією технікою запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових ці танки використати. Ананд допустила можливість додаткових постачань Україні танків Leopard 2. Загалом на озброєнні Канади є 112 танків цієї моделі.

Нагадаємо, уряд Канади наразі аналізує варіанти збільшення підтримки України та постачання її збройним силам  Leopard 2. Раніше йшлось про можливу передачу чотирьох одиниць танків.

Міністерство оборони Канади також повідомило, що Україна отримає від канадської сторони 200 бронемашин Senator. Ця допомога оцінюється більш ніж у $90 млн і надана в рамках додаткових $500 млн військової допомоги Україні, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо в листопаді 2022 року

Цього тижня Німеччина вирішила передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл передавати їх Leopard 2 Києву. Президент США Джо Байден вирішив направити Україні 31 танк M1 Abrams.

 

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Теги: Німеччина Міноборони боєприпаси президент Берлін танки

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