Призначеною для лікарів «Феофанії» вакциною зробили щеплення стороннім людям

Головний санітарний лікар доручив перевірити щеплення, зроблені в лікарні Держуправління справами

У київській клінічній лікарні «Феофанія» за попереднім записом робили щеплення від Covid-19 вакциною, призначеною для персоналу лікарні. При цьому люди, що записувалися до черги, були певні, що отримають щеплення залишками вакцин. Однак, як повідомив LB.ua регіональний координатор з вакцинації у місті Києві Василь Животенюк, вакцинація у Феофанії залишковими дозами не проводилася узагалі.

«Мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення, – говорить Животенюк. – Лікарня має лише надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою закладу. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину і це медик. Лише постфактум з’ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер».

Як стало відомо, це не поодинокий випадок. Мобільні бригади приїжджали вакцинувати нібито працівників «Феофанії» більше пʼять разів (загалом у лікарні працює більше 1700 медиків). Скільки з тих, кого провакцинували у цій лікарні, медиками не є — поки що невідомо. LB.ua вдалося зафіксувати два таких випадки і у обидвох люди були переконані, що вакцинуються залишковими дозами.

«Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що в списках, які він надає – виключно працівники лікарні, – коментує Животенюк. – Він несе відповідальність за неправдивість інформації в списках».

Наразі за номером телефону, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, повідомили, що «це вже невідповідна інформація і вакцинація уже не проводиться».

У коментарі головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що доручив здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини у клінічній лікарні «Феофанія». До перевірки він також залучив регіонального координатора міста Києва.

«Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти Covid-19 згідно зі списками Клінічної лікарні «Феофанія» у цьому закладі», – зазначив у коментарі Віктор Ляшко.

Раніше стало відомо, що фракція партії «Європейська солідарність» у Київраді звернулася до уряду з вимогою перевести низку відомчих лікарень включно з «Феофанією» на прийом пацієнтів з коронавірусом.