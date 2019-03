Терорист із Нової Зеландії у своєму маніфесті згадав Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок теракту у Новій Зеландії загинули 49 людей Фото: Euronews

Через згадування терористами України на сьогоднішньому джума-намазі прихожани були надзвичайно стурбовані

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов повідомив, що терорист, який влаштував стрілянину в Новій Зеландії, у своїх погрозах, викладених у маніфесті, згадував Україну.

Про це муфтій написав у Facebook.

«У «маніфесті» терориста, що вбив сьогодні мусульман в мечеті в Новій Зеландії, згадується Україна, і відповідно загрози адресовані, в тому числі, і мусульманам України: «You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine» / «Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні», - зазначив Ісмагілов.

Він зауважив, що через згадування терористами України на сьогоднішньому джума-намазі «прихожани були надзвичайно стурбовані, а дехто взагалі не прийшов на молитву, очікуючи, що теракт може повторитись і в Україні».

«Перед молитвою до мене підходили чоловіки, та питали чи є в нас якісь заходи безпеки, чи викликали ми поліцію або Національну гвардію для охорони мечеті, чи є напоготові джгути та медикаменти, та що робити, як раптом почнуть нас вбивати? Сьогоднішні події та погрози були настільки неочікуваними, що ми, навіть, не встигли продумати заходи безпеки», - повідомив Ісмагілов.

«Маю надію, що в Україні ніколи такого не станеться, проте дивно, чому терористи згадали зі 195 країн світу, лише п’ять країн, і нашу Україну в тому числі?» - додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України засудило теракт у Новій Зеландії, який стався 15 березня.

Як відомо, стрілянина сталася в двох мечетях Крайстчерча і міській лікарні. За останніми даними, у Новій Зеландії кількість загиблих під час теракту досягла вже 49 осіб. Постраждали близько 48 людей.

Одним з терористів був австралієць, який написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу прихожан в мечеті.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, серед них троє чоловіків і одна жінка.

Російська організація «Вірне козацтво» заявила, що соратники громадянина Австралії Брентона Тарранта, який розстріляв десятки людей у Новій Зеландії, нібито можуть бути пов'язані з Україною.