Ізраїль представив нову бетонобійну ракету



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Ізраїль має намір взяти на озброєння надпотужні ракети Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Ракета призначена для ураження укріплених наземних і підземних об'єктів, розташованих на великій глибині під землею

На авіасалоні AeroIndia в індійському місті Бангалорі ізраїльський оборонний концерн «Рафаель» представив нову надзвукову бетонобійну ракету класу «повітря-земля», повідомляє в середу, 20 лютого, газета Jerusalem Post.

Керована ракета Rocks великої потужності, якою будуть оснащуватися ізраїльські винищувачі-бомбардувальники, призначена для ураження найважливіших укріплених наземних і підземних об'єктів, розташованих на великій глибині під землею, які щільно захищені системами ППО.

З урахуванням великої дальності дії ракета може запускатися з бойового літака за межами зони ураження систем протиповітряної оборони противника, у тому числі таких, як С-300, розміщених у Сирії та Ірані.

При цьому, як зазначає сайт Israel Defense, ракета оснащена системою наведення, заснованою на візуальному розпізнаванні цілі, що дозволяє їй досягти цілі, незважаючи на встановлення противником радіоелектронних перешкод.

Раніше повідомлялося, що українські реактивні системи «Верба» і «Вільха» запустили у серійне виробництво.

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