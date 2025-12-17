Яке релігійне свято відзначається 18 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 18 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Севастіяна та дружини його Зої

18 грудня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Севастіяна та тих, хто постраждав разом із ним. Це свято присвячене незламній мужності римського воїна, який обрав вірність Богу замість земної слави та почестей.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Севастіяна та дружини його Зої

18 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Севастіяна, начальника преторіанської гвардії при римських імператорах. Він був таємним християнином і допомагав братам по вірі, які перебували у в'язницях. Своїм прикладом та словами Севастіян надихав людей на потужний духовний подвиг. За переказами, саме завдяки його проповіді до віри навернулася Зоя, дружина царського скарбника, яка шість років була німою і зцілилася після молитви святого.

Коли про віру Севастіяна стало відомо імператору, святого наказали стратити. Його прив'язали до стовпа і випустили безліч стріл, але він дивом вижив. Після одужання Севастіян знову відкрито виступив на захист християн, за що був забитий до смерті. Його дружина Зоя також прийняла мученицьку смерть за Христа. Їхня стійкість стала потужним символом християнської жертовності.

Молитви дня

О, святий мученику Севастіяне! Поглянь на нас, що вдаємося до твого заступництва, і випроси у Господа Бога сили для подолання спокус та негараздів. Зміцни нашу віру, як зміцнив ти своїх ближніх у часи переслідувань. Моли за нас, щоб ми, наслідуючи твою мужність, могли зберегти чистоту душі та відданість істині. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

Якщо цього дня на деревах осідає густий іній – наступного року чекайте на потужний врожай злаків.

Сніг падає великими пластівцями – незабаром настане тривала відлига.

Якщо у печі вугілля швидко гасне – до сильних морозів.

Почути спів птахів біля будинку – до гарних новин та швидкого потепління.

Цей день вважався сприятливим для примирення з ворогами та відновлення справедливості в родині.