Саміт G7: Трамп і Абе уклали економічну угоду між США і Японією
Трамп вважає угоду «неймовірною» для США, зокрема, для американських фермерів та сільського господарства
Президент США Дональд Трамп та прем’єрміністр Японії Сіндзо Абе уклали угоду між країнами у сфері сільського господарства та електронної торгівлі.
Про це лідери країн домовилися на полях саміту Великої сімки у Біарріці, повідомляє Білий дім у Twitter.
«Угода попередньо укладена. Ми, вірогідно, підпишемо її десь у час Генеральної асамблеї ООН (наприкінці вересня - ред.), і ми чекаємо на це», - сказав Трамп у відео, опублікованому Білим домом.
Президент США додав, що сторони дійшли згоди за всіма пунктами та внесли їх до тексту документа.
«Хочу подякувати прем’єрміністру Абе та народу Японії. Ми чудові друзі, і ми це дуже цінуємо», - сказав американський президент.
Трамп вважає угоду «неймовірною» для США, зокрема, для американських фермерів та сільського господарства. Він додав, що в угоді також йдеться про електронну торгівлю.
Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.
Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.
У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки
Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.
Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.