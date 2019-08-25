Саміт G7: Трамп і Абе уклали економічну угоду між США і Японією



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Прем’єрміністр Японії Сіндзо Абе та президент США Дональд Трамп

Трамп вважає угоду «неймовірною» для США, зокрема, для американських фермерів та сільського господарства

Президент США Дональд Трамп та прем’єрміністр Японії Сіндзо Абе уклали угоду між країнами у сфері сільського господарства та електронної торгівлі.

Про це лідери країн домовилися на полях саміту Великої сімки у Біарріці, повідомляє Білий дім у Twitter.

«Угода попередньо укладена. Ми, вірогідно, підпишемо її десь у час Генеральної асамблеї ООН (наприкінці вересня - ред.), і ми чекаємо на це», - сказав Трамп у відео, опублікованому Білим домом.

Президент США додав, що сторони дійшли згоди за всіма пунктами та внесли їх до тексту документа.

«Хочу подякувати прем’єрміністру Абе та народу Японії. Ми чудові друзі, і ми це дуже цінуємо», - сказав американський президент.

Трамп вважає угоду «неймовірною» для США, зокрема, для американських фермерів та сільського господарства. Він додав, що в угоді також йдеться про електронну торгівлю.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.