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Авіація ЗСУ розгромила ворожі позиції та знищила бомбардувальник РФ – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ розгромила ворожі позиції та знищила бомбардувальник РФ – Генштаб
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень

Триває 650-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Новодмитрівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Костобобрів, Хрінівка, Мхи Чернігівської області; Попівка, Бачівськ, Грабовське Сумської області; Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 13 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки,  Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Богданівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі,  Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку

Нашими захисниками відбито атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.  Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили всі атаки противника, в районі західніше Вербове Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької  області.

На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали  місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири по пунктах управління та  три по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російського бомбардувальника Су-24М.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по шість районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління, одному складу боєприпасів, двом станціям РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний.

Теги: авіація Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення ворог Вугледар

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