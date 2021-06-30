Арахамія виграв $300 завдяки перемозі збірної України в матчі зі Швецією

Нардеп витратив ці гроші на пиво для всіх людей, які були присутні в пабі

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія виграв 300 доларів за ставку на перемогу збірної України в матчі зі Швецією на Євро-2020. Про це депутат особисто розповів журналістам.

«Сиділи в пабі просто люди, з депутатів, здається, я один був. Я поставив 2:1 на початку матчу», – сказав парламентарій.

За словами Арахамії, він виграв 300 доларів і витратив ці гроші на пиво для всіх людей, які були присутні в залі.

Однак Арахамія не зміг згадати прізвища футболістів, які забили голи.

Нагадаємо, учора, 29 червня, збірна України провела блискучий матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу. Передачею Олександра Зінченка скористався Артем Довбик, котрий у падінні ударом головою приніс нашій команді перемогу і вихід до чвертьфіналу.