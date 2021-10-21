«Криворіжгаз» прозвітував про свою роботу у 2021 році

Протягом 9 місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Криворіжгаз» прийняла від клієнтів 817 заявок

Технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання є гарантією безпечного споживання газу. З початку 2021 вже більше 4 тисяч клієнтів АТ «Криворіжгаз» замовили в компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання.

Протягом 9 місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Криворіжгаз» прийняла від клієнтів 817 заявок, з яких 607 про витік газу на внутрішніх мережах. Основна причина таких аварійних ситуацій – відсутність регулярного технічного обслуговування. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники та балансоутримувачі.

«Регулярне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж гарантує утримання мережі в належному стані – тобто безпеку в споживанні газу як в приватному будинку, так і в багатоповерхівці. Компанія «Криворіжгаз» пропонує фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона становить 300 грн. на рік», – зазначив директор з капітального будівництва АТ «Криворіжгаз» Михайло Жих.

Для проведення ТО, клієнт повинен підписати Договір з газорозподільної компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж - акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна картою через POS-terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні.

Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільної компанією, споживач отримує:

обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,

приборний контроль на щільність з'єднань газопроводів,

огляд наявності та перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

усунення витоків на муфтових з'єднаннях.

Замовити послугу можна в найближчому 104.ua Клієнтському просторі.

АТ «Криворіжгаз» закликає клієнтів подбати про свою безпеку та безпеку рідних і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.