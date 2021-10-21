«Криворіжгаз» прозвітував про свою роботу у 2021 році
Протягом 9 місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Криворіжгаз» прийняла від клієнтів 817 заявок
Технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання є гарантією безпечного споживання газу. З початку 2021 вже більше 4 тисяч клієнтів АТ «Криворіжгаз» замовили в компанії послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання.
Протягом 9 місяців 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Криворіжгаз» прийняла від клієнтів 817 заявок, з яких 607 про витік газу на внутрішніх мережах. Основна причина таких аварійних ситуацій – відсутність регулярного технічного обслуговування. Згідно з чинним законодавством, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах несуть їх власники та балансоутримувачі.
«Регулярне технічне обслуговування внутрішніх газових мереж гарантує утримання мережі в належному стані – тобто безпеку в споживанні газу як в приватному будинку, так і в багатоповерхівці. Компанія «Криворіжгаз» пропонує фіксовану вартість технічного обслуговування внутрішніх мереж. Вона становить 300 грн. на рік», – зазначив директор з капітального будівництва АТ «Криворіжгаз» Михайло Жих.
Для проведення ТО, клієнт повинен підписати Договір з газорозподільної компанією і після обстеження внутрішніх газових мереж - акт виконаних робіт. Оплатити послугу можна картою через POS-terminal або протягом 5 робочих днів у будь-якому банківському відділенні.
Підписавши договір на проведення ТО з газорозподільної компанією, споживач отримує:
- обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від введення в будинок (квартири) до газового приладу,
- приборний контроль на щільність з'єднань газопроводів,
- огляд наявності та перевірку герметичності футлярів в місцях прокладки через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,
- перевірку працездатності і мастило запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,
- усунення витоків на муфтових з'єднаннях.
Замовити послугу можна в найближчому 104.ua Клієнтському просторі.
АТ «Криворіжгаз» закликає клієнтів подбати про свою безпеку та безпеку рідних і провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.