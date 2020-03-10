Трамп не здавав тест на коронавірус після контакту з конгресменами, які пішли на карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп не здавав аналізи на коронавірус після контакту з конгресменами, які перебувають на карантині

У Білому домі запевняють, що у Трампа не було тривалого тісного контакту ні з ким із відомих підтверджених пацієнтів з COVID-19

Президент США Дональд Трамп не проходив тестування на коронавірус після спілкування з двома членами Палати представників, які повідомили про рішення піти на добровільний карантин.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Reuters.

«Президент не проходив тестування на COVID-19, тому що у нього не було тривалого тісного контакту ні з ким із відомих підтверджених пацієнтів з COVID-19, і у нього немає ніяких симптомів», — заявила Грішем.

За її словами, у Трампа відмінне здоров'я, за яким стежить його лікар.

Нагадаємо, в США в суботу, 7 березня, був зафіксований перший випадок інфікування коронавірусом у Вашингтоні — політичному серці країни, де розташовані Білий дім і більшість держустанов.

Тест на коронавірус виявився позитивним у одного з гостей Конференції консервативних політичних дій в штаті Меріленд, яку відвідали президент США Дональд Трамп, віце-президент країни Майк Пенс і інші американські чиновники.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.