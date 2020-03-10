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    Трамп не здавав тест на коронавірус після контакту з конгресменами, які пішли на карантин

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    Дональд Трамп не здавав аналізи на коронавірус після контакту з конгресменами, які перебувають на карантині - Трамп не здавав тест на коронавірус після контакту з конгресменами, які пішли на карантин
    Дональд Трамп не здавав аналізи на коронавірус після контакту з конгресменами, які перебувають на карантині

    У Білому домі запевняють, що у Трампа не було тривалого тісного контакту ні з ким із відомих підтверджених пацієнтів з COVID-19

    Президент США Дональд Трамп не проходив тестування на коронавірус після спілкування з двома членами Палати представників, які повідомили про рішення піти на добровільний карантин.

    Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Reuters.

    «Президент не проходив тестування на COVID-19, тому що у нього не було тривалого тісного контакту ні з ким із відомих підтверджених пацієнтів з COVID-19, і у нього немає ніяких симптомів», — заявила Грішем.

    За її словами, у Трампа відмінне здоров'я, за яким стежить його лікар.

    Нагадаємо, в США в суботу, 7 березня, був зафіксований перший випадок інфікування коронавірусом у Вашингтоні — політичному серці країни, де розташовані Білий дім і більшість держустанов.

    Тест на коронавірус виявився позитивним у одного з гостей Конференції консервативних політичних дій в штаті Меріленд, яку відвідали президент США Дональд Трамп, віце-президент країни Майк Пенс і інші американські чиновники.

    До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

    Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

    Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

    Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.

    США Дональд Трамп лікар Майк Пенс президент карантин коронавірус
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