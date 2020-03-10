Трамп не здавав тест на коронавірус після контакту з конгресменами, які пішли на карантин
У Білому домі запевняють, що у Трампа не було тривалого тісного контакту ні з ким із відомих підтверджених пацієнтів з COVID-19
Президент США Дональд Трамп не проходив тестування на коронавірус після спілкування з двома членами Палати представників, які повідомили про рішення піти на добровільний карантин.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Reuters.
«Президент не проходив тестування на COVID-19, тому що у нього не було тривалого тісного контакту ні з ким із відомих підтверджених пацієнтів з COVID-19, і у нього немає ніяких симптомів», — заявила Грішем.
За її словами, у Трампа відмінне здоров'я, за яким стежить його лікар.
Нагадаємо, в США в суботу, 7 березня, був зафіксований перший випадок інфікування коронавірусом у Вашингтоні — політичному серці країни, де розташовані Білий дім і більшість держустанов.
Тест на коронавірус виявився позитивним у одного з гостей Конференції консервативних політичних дій в штаті Меріленд, яку відвідали президент США Дональд Трамп, віце-президент країни Майк Пенс і інші американські чиновники.
До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.
Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.
Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.
Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.
Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.