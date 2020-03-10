Матчі Серіі А відмінені на місяць



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Коронавірус - головний ворог спорту

Матчі чемпіонату Італії з футболу припинені через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

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«Часу більше немає. Цифри говорять нам про значний прирост заражених, збільшення числа смертей. Ми повинні пожертвувати чимось на благо всієї Італії. Ось чому ми приймаємо ще більш жорсткі заходи. Серія А і всі спортивні заходи будуть припинені. Вболівальники повинні прийняти це», - заявив Конте.

Раніше повідомлялось, що всі спортивні змагання в Італії припинено до 3 квітня, але для футболу - Серії А та матчів збірної - спочатку зробили виключення. Згодом вже після консультацій на найвищому рівні було вирішено не робити виключень.

Італія найбільше після Китаю та Ірану постраждала від коронавірусу COVID-19. На даний час в країні зафіксовано біля 10 000 хворих та 463 летальні випадки. Щоб захиститись Італія йде на беспрецедентні кроки - ввечорі у понеділок, 9 березня, всю країну було закрито на карантин.

Наразі, заборонені всі масові заходи, а також подорожі – людям дозволятимуть покидати населені пункти проживання лише у важливих випадках чи по роботі (з наявністю відповідного дозволу).

Виступаючи по телебаченню, прем’єр Конте наголосив, що найкраще, що наразі можуть зробити італійці – це сидіти вдома.