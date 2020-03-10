У Китаї за добу коронавірусом заразилися менше 20 людей



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У Китаї за добу коронавірусом заразилися менше 20 людей

За останню добу у Китаї від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 17 осіб

За останню добу в Китаї коронавірусом захворіли 19 осіб — найменша кількість нових випадків захворювання з початку епідемії.

Про це повідомляє SCMP з посиланням на дані Комісії з охорони здоров’я КНР.

17 осіб заразилися в провінції Хубей, ще по одній людині захворіли в Пекіні і Гуандуні. Зазначається, що в двох останніх випадках мова йде про пацієнтів, які прибули до країни з-за кордону.

Також повідомляється, що за останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 17 осіб. Усі загиблі - жителі провінції Хубей.

Загалом з початку епідемії в Китаї захворіли 80 754 людини. 3136 з них померли, 59 897 одужали.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 березня, у світі зареєстровано 110 041 випадок зараження Covid-19, 3825 людей померло, 62053 одужали.

До слова, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус. 8 березня у Польщі повідомили про два нових випадки інфікування коронавірусом у країні.

Також в Італії кількість жертв в результаті інфікування коронавірусом в неділю зросла на 133 особи.

Нагадаємо, президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що аналіз на коронавірус, який вона зробила після поїздки в США, дав негативний результат.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

Нагадаємо, ввечері 7 березня стало відомо, що у Чернівцях у шести з семи госпіталізованих з підозрою на коронавірус Covid-19 тести показали негативний результат.