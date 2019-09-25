  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп сподівається, що Зеленський і Путін зберуться і вирішать проблеми

    • Розсилка
    Трамп сподівається, що Зеленський і Путін зберуться і вирішать проблеми

    Трамп констатував, що Києву і Москві вдалося недавно домогтися певного прогресу у відносинах

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський і російський лідер Володимир Путін зможуть зустрітися і розв'язати проблеми в російсько-українських відносинах.

    Про це Трамп заявив під час спільної з Зеленським пресконференції, яку транслювало hromadske.

    «Я сподіваюся, що ви і президент Путін зможете зібратися разом і вирішити проблеми», — звернувся до Зеленському Трамп.

    Він також констатував, що Києву і Москві вдалося недавно домогтися певного прогресу у відносинах.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови

    Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

     Читайте також:
    США ООН Путін Дональд Трамп Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ