Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Трамп: Угода, яка була б нам невигідна, це і є межа
фото: The New York Times
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дональд Трамп зауважив, що Іран вже зазнав військової поразки

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News попередив, що підписання будь-якої невигідної для Сполучених Штатів угоди з Іраном стане межею, після якої Вашингтон буде змушений відновити військові удари, передає «Главком».

Американський лідер дав високу оцінку іранській стороні на переговорах, охарактеризувавши тамтешніх представників як «чудових» та «хитрих» переговірників. Водночас, Трамп наголосив, що ключові важелі впливу та козирі у цьому процесі все одно залишаються в руках Білого дому.

За словами Трампа, наразі він детально прораховує подальші варіанти розвитку подій. Президент США підсумував, що остаточна перевага перебуває на боці Америки, оскільки Тегеран уже зазнав від неї військової поразки.

Як відомо, Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ має затвердити президент США Дональд Трамп. 

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

Теги: Дональд Трамп Іран США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Москва намагається поповнити втрати своєї армії, вербуючи найманців з Африки
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
25 травня, 16:29
Трамп опинився без сильного ходу
Трамп у пастці Ірану. Чому Тегеран тягне час
25 травня, 09:41
У 2023 році воїн добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера
22 травня, 09:00
Богдан Бухонко загинув від удару FPV-дрона поблизу села Піщане Харківської області
На війні поліг двоборець з Івано-Франківщини. Згадаймо Богдана Бухонка
19 травня, 09:00
Трамп різко висловився про проблеми американців на тлі конфлікту з Іраном
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
13 травня, 08:29
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
13 травня, 05:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 926 танків
Втрати ворога станом на 12 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
12 травня, 07:06
У США вважають, що Тайвань залишив без грошей важливі оборонні проєкти
Тайвань відмовився від частини зброї США. Роздратування Вашингтону сягнуло піку
11 травня, 09:21
Очільник країни-агресора Путін
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
8 травня, 08:57

Політика

Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
Нетаньягу наказав ізраїльській армії взяти під контроль понад 70% території Гази
Нетаньягу наказав ізраїльській армії взяти під контроль понад 70% території Гази
Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні
Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні
Reuters: Вороги США відстежують американських військових через комерційну рекламу
Reuters: Вороги США відстежують американських військових через комерційну рекламу

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Вчора, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Вчора, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua