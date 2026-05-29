Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран

Трамп: Угода, яка була б нам невигідна, це і є межа

Дональд Трамп зауважив, що Іран вже зазнав військової поразки

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News попередив, що підписання будь-якої невигідної для Сполучених Штатів угоди з Іраном стане межею, після якої Вашингтон буде змушений відновити військові удари, передає «Главком».

Американський лідер дав високу оцінку іранській стороні на переговорах, охарактеризувавши тамтешніх представників як «чудових» та «хитрих» переговірників. Водночас, Трамп наголосив, що ключові важелі впливу та козирі у цьому процесі все одно залишаються в руках Білого дому.

За словами Трампа, наразі він детально прораховує подальші варіанти розвитку подій. Президент США підсумував, що остаточна перевага перебуває на боці Америки, оскільки Тегеран уже зазнав від неї військової поразки.

Як відомо, Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ має затвердити президент США Дональд Трамп.

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.