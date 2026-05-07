У метро відкрилася фотовиставка, присвячена дружинам і матерям воїнів

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У фотопроєкті взяли участь 30 жінок із різних регіонів України
фото: КМДА

Виставка «Горизонти надії» приурочена до Дня матері, Дня вишиванки та Дня родини

У вестибюлі станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Горизонти надії». Експозиція присвячена підтримці родин українських захисників і захисниць, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, боронячи Україну. Відвідати її можна на станції метро «Золоті Ворота» до 25 травня. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен», інформує «Главком».

У фотопроєкті взяли участь 30 жінок із різних регіонів України. На світлинах вони зображені в українському жіночому вбранні XIX-XX століть. До створення образів долучилася етнографка, заслужена працівниця культури України Олена Громова.

На світлинах дружини та матері захисників зображені в українському жіночому вбранні XIX-XX століть
фото: КМДА

«Горизонти надії» – це мистецько-документальний проєкт, який поєднує емоційність художнього образу та важливу суспільну місію – привернення уваги до жінок, які живуть у стані невизначеної втрати, горювання та надії. 

фото: КМДА

Проєкт показує, що війна торкнулась усіх незалежно від професії, статусу чи регіону. Водночас разом із болем учасниці фотовиставки відкрили в собі глибину витривалості, відповідальності та внутрішньої сили.

Виставка «Горизонти надії» приурочена до Дня матері, Дня вишиванки та Дня родини.

фото: Київський метрополітен
фото: Київський метрополітен
Учасниці фотопроєкту «Горизонти надії» Фалько Людмила – мати, та Фалько Єліна – сестра молодшого лейтенанта, командира взводу новосформованого 40-го окремого стрілецького батальйону «Кодак» Фалька Ярослава Артуровича (позивний Каспер), який особисто формував свій підрозділ, обираючи «найкращих із кращих»
фото: Irina Taranova/Facebook
фото: КМДА

Організатор виставки – громадська організація «Жінки роду». 

Нагадаємо, на вулицях Парижа відкрилася масштабна фотовиставка, один зі стендів якої присвячено роботі українських медійників та мережі Центрів журналістської солідарності під час війни. Експозицію «1926–2026: Свобода слова в пресі» розгорнули вздовж вулиці Ріволі біля будівлі мерії Парижа. Виставка приурочена до 100-річчя Міжнародної федерації журналістів та проходить у рамках її 32-го Конгресу. Україна займає центральне місце у хронології боротьби за свободу слова, представленій на 24 великоформатних стендах.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

