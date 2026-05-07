У метро відкрилася фотовиставка, присвячена дружинам і матерям воїнів

Виставка «Горизонти надії» приурочена до Дня матері, Дня вишиванки та Дня родини

У вестибюлі станції метро «Золоті Ворота» відкрилася фотовиставка «Горизонти надії». Експозиція присвячена підтримці родин українських захисників і захисниць, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули, боронячи Україну. Відвідати її можна на станції метро «Золоті Ворота» до 25 травня. Про це повідомили в КП «Київський метрополітен», інформує «Главком».

У фотопроєкті взяли участь 30 жінок із різних регіонів України. На світлинах вони зображені в українському жіночому вбранні XIX-XX століть. До створення образів долучилася етнографка, заслужена працівниця культури України Олена Громова.

На світлинах дружини та матері захисників зображені в українському жіночому вбранні XIX-XX століть

«Горизонти надії» – це мистецько-документальний проєкт, який поєднує емоційність художнього образу та важливу суспільну місію – привернення уваги до жінок, які живуть у стані невизначеної втрати, горювання та надії.

Проєкт показує, що війна торкнулась усіх незалежно від професії, статусу чи регіону. Водночас разом із болем учасниці фотовиставки відкрили в собі глибину витривалості, відповідальності та внутрішньої сили.

Учасниці фотопроєкту «Горизонти надії» Фалько Людмила – мати, та Фалько Єліна – сестра молодшого лейтенанта, командира взводу новосформованого 40-го окремого стрілецького батальйону «Кодак» Фалька Ярослава Артуровича (позивний Каспер), який особисто формував свій підрозділ, обираючи «найкращих із кращих» фото: Irina Taranova/Facebook

Організатор виставки – громадська організація «Жінки роду».

