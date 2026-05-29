США та Іран наблизилися до угоди, але Трамп узяв паузу

Єгор Голівець
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив деталі майбутньої угоди між США та Іраном
Переговори вийшли на фінішні пряму

Сполучені Штати та Іран перебувають за крок до укладення важливої домовленості, яка може продовжити перемир'я та відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон і Тегеран значно просунулися в переговорах щодо нового меморандуму про взаєморозуміння, однак президент Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо його підписання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

Угода близька, але ще не остаточна

За словами Венса, сторони близькі до домовленості, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів та відкриття Ормузької протоки. Водночас переговори щодо окремих положень документа ще тривають.

«Ми обговорюємо кілька моментів щодо формулювань. Ми досягли значного прогресу в цьому питанні. Сподіваємося, що ми продовжимо рухатися вперед, і президент зможе схвалити угоду, але, очевидно, це ще не вирішено», – сказав Венс.

Віцепрезидент США також визнав, що гарантувати успішне завершення переговорів наразі неможливо. «Я не можу гарантувати, що ми цього досягнемо... Але зараз я досить оптимістично налаштований щодо цього», – додав він.

Венс очолював американську делегацію під час переговорів з Іраном в Ісламабаді у квітні та продовжує координувати цей напрямок. За його словами, остаточне рішення тепер залежить від президента США.

Як повідомляє Axios із посиланням на американських посадовців, станом на четвер Дональд Трамп схилявся до підтримки домовленості, однак вирішив узяти додатковий час для оцінки ситуації.

Трамп відклав остаточне рішення

Американські переговорники вже представили президенту деталі потенційної угоди. Водночас Трамп не поспішив із підписанням документа.

Один із американських чиновників повідомив виданню, що президент попросив кілька днів на роздуми перед ухваленням остаточного рішення.

Серед причин такої паузи називають бажання переконатися, що іранська сторона дотримається своїх зобов'язань і не відмовиться від домовленостей після підписання документа. Крім того, Трамп хоче оцінити реакцію американського політичного середовища та суспільства на можливу угоду з Тегераном.

Водночас іранська сторона через посередників уже повідомила Вашингтону про готовність підписати документ. За даними співрозмовників Axios, Тегеран отримав усі необхідні внутрішні погодження для завершення процесу.

Видання зазначає, що підписання меморандуму може стати найважливішим дипломатичним проривом з початку війни проти Ірану. Однак остаточне врегулювання всіх суперечностей, включно з питаннями ядерної програми Ірану, потребуватиме нових раундів переговорів між сторонами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News попередив, що підписання будь-якої невигідної для Сполучених Штатів угоди з Іраном стане межею, після якої Вашингтон буде змушений відновити військові удари

Падіння російського дрона. Румунія заговорила про четверту статтю НАТО
США та Іран наблизилися до угоди, але Трамп узяв паузу
НАТО прокоментувало падіння російського БпЛА на багатоповерхівку в Румунії
Генсек ООН заявив, що війна в Україні може вийти з-під контролю
Трамп повторно подав позов про наклеп проти Wall Street Journal через статтю про Епштейна
У Румунії БпЛА влетів у будинок, у Росії пролунали вибухи: головне за ніч 29 травня

