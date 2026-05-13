CNN: ЦРУ розширює таємні операції в Мексиці проти наркокартелів

Цей кадр з відео показує вибух автомобіля на шосе в Текамаку, Мексика, в результаті якого загинули Франциско «Ель Паїн» Белтран, член середньої ланки картелю Сіналоа, та його водій

Розслідування CNN розкрило раніше невідому кампанію ЦРУ в Мексиці, спрямовану на фізичну ліквідацію ключових ланок наркокартелів. За даними джерел, елітне наземне відділення агентства перейшло від пасивного обміну розвідданими до прямої участі у вбивствах, що стало частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо нейтралізації картелів як іноземних терористичних організацій. Про це пише «Главком».

Найбільш резонансним випадком стало вбивство Франциско Белтрана, члена картелю Сіналоа, 28 березня. Його автомобіль вибухнув на жвавому шосе поблизу столиці Мексики, офіційне слідство встановило, що всередині було закладено вибуховий пристрій. Джерела стверджують, що напад був цілеспрямованою операцією, проведеною за сприяння оперативників ЦРУ. Також зафіксовано участь агентства в ліквідації лідера картелю «Нове покоління Халіско» Немесіо Осегери Сервантеса («Ель Менчо») у лютому 2026 року.

Стратегія ЦРУ включає:

систематичне усунення не лише лідерів, а й гравців середньої ланки, які забезпечують логістику та торгівлю людьми;

використання дронів-спостережень та наземних підрозділів для підтримки мексиканських сил у режимі реального часу;

пряму участь у рейдах, як-от інцидент у штаті Чіуауа, де двоє оперативників загинули в аварії після операції в нарколабораторії.

Діяльність ЦРУ викликала гостру реакцію уряду Мексики. Президент Клаудія Шейнбаум та міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч категорично заперечили законність односторонніх смертельних операцій іноземних агентств на своїй території. Мексиканська влада наголошує на порушенні закону 2020 року, який зобов'язує іноземних агентів звітувати про свою діяльність. Проте Вашингтон демонструє готовність до односторонніх кроків, якщо мексиканський уряд «не бажає або не може» боротися з картелями, особливо з огляду на глибоку інфільтрацію криміналу в державні структури Мексики.

Адміністрація Трампа розширила повноваження ЦРУ для проведення таємних операцій у Латинській Америці, призначивши послом у Мексиці ветерана розвідки Рона Джонсона. Експерти вважають, що така тактика нагадує контртерористичні місії США на Близькому Сході. Основні побоювання аналітиків пов'язані з можливою помстою картелів на території США та високою ймовірністю зради з боку корумпованих мексиканських правоохоронців, як це вже траплялося під час нападів на американських агентів у минулому.

Нагадаємо, на початку березня у мексиканському штаті Халіско відбулася церемонія поховання Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо.

Лідера одного з найкривавіших наркокартелів світу провели в останню путь у передмісті Гвадалахари, місті Сапопан. Похоронна процесія відзначалася особливою розкішшю: тіло засновника угруповання «Нове покоління Халіско» (CJNG) було поміщено у золоту труну, а церемонію супроводжував традиційний оркестр і численна охорона.

Ліквідація Ель Менчо спровокувала хвилю жорстокості, яка охопила понад 20 штатів Мексики. Унаслідок нападів бойовиків картелю та сутичок із силовиками вже загинуло понад 70 осіб. Мексиканська історія знає багато випадків, коли поховання таких осіб ставали об'єктами легенд або містифікацій: тіла викрадали, або ж самі наркобарони виявлялися живими після офіційних звітів про їхню смерть. Наразі уряд продовжує посилене патрулювання в регіоні, намагаючись стримати подальшу ескалацію насильства з боку прихильників убитого лідера.

Як відомо, Немесіо Осегера, колишній поліцейський, який побудував найпотужнішу наркоімперію, був ключовою ціллю для США. За його голову обіцяли 15 млн доларів. Операція Міністерства оборони Мексики відбулася під значним тиском адміністрації Дональда Трампа, яка вимагала від мексиканської влади рішучих кроків у боротьбі з контрабандою фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства.