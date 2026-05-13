Головна Світ Соціум
search button user button menu button

CNN: ЦРУ розширює таємні операції в Мексиці проти наркокартелів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: ЦРУ розширює таємні операції в Мексиці проти наркокартелів
Цей кадр з відео показує вибух автомобіля на шосе в Текамаку, Мексика, в результаті якого загинули Франциско «Ель Паїн» Белтран, член середньої ланки картелю Сіналоа, та його водій
фото: CNN

Діяльність ЦРУ викликала гостру реакцію уряду Мексики

Розслідування CNN розкрило раніше невідому кампанію ЦРУ в Мексиці, спрямовану на фізичну ліквідацію ключових ланок наркокартелів. За даними джерел, елітне наземне відділення агентства перейшло від пасивного обміну розвідданими до прямої участі у вбивствах, що стало частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо нейтралізації картелів як іноземних терористичних організацій. Про це пише «Главком».

Найбільш резонансним випадком стало вбивство Франциско Белтрана, члена картелю Сіналоа, 28 березня. Його автомобіль вибухнув на жвавому шосе поблизу столиці Мексики, офіційне слідство встановило, що всередині було закладено вибуховий пристрій. Джерела стверджують, що напад був цілеспрямованою операцією, проведеною за сприяння оперативників ЦРУ. Також зафіксовано участь агентства в ліквідації лідера картелю «Нове покоління Халіско» Немесіо Осегери Сервантеса («Ель Менчо») у лютому 2026 року.

Стратегія ЦРУ включає:

  • систематичне усунення не лише лідерів, а й гравців середньої ланки, які забезпечують логістику та торгівлю людьми;
  • використання дронів-спостережень та наземних підрозділів для підтримки мексиканських сил у режимі реального часу;
  • пряму участь у рейдах, як-от інцидент у штаті Чіуауа, де двоє оперативників загинули в аварії після операції в нарколабораторії.

Діяльність ЦРУ викликала гостру реакцію уряду Мексики. Президент Клаудія Шейнбаум та міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч категорично заперечили законність односторонніх смертельних операцій іноземних агентств на своїй території. Мексиканська влада наголошує на порушенні закону 2020 року, який зобов'язує іноземних агентів звітувати про свою діяльність. Проте Вашингтон демонструє готовність до односторонніх кроків, якщо мексиканський уряд «не бажає або не може» боротися з картелями, особливо з огляду на глибоку інфільтрацію криміналу в державні структури Мексики.

Адміністрація Трампа розширила повноваження ЦРУ для проведення таємних операцій у Латинській Америці, призначивши послом у Мексиці ветерана розвідки Рона Джонсона. Експерти вважають, що така тактика нагадує контртерористичні місії США на Близькому Сході. Основні побоювання аналітиків пов'язані з можливою помстою картелів на території США та високою ймовірністю зради з боку корумпованих мексиканських правоохоронців, як це вже траплялося під час нападів на американських агентів у минулому.

Нагадаємо, на початку березня у мексиканському штаті Халіско відбулася церемонія поховання Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як Ель Менчо. 

Лідера одного з найкривавіших наркокартелів світу провели в останню путь у передмісті Гвадалахари, місті Сапопан. Похоронна процесія відзначалася особливою розкішшю: тіло засновника угруповання «Нове покоління Халіско» (CJNG) було поміщено у золоту труну, а церемонію супроводжував традиційний оркестр і численна охорона.

Ліквідація Ель Менчо спровокувала хвилю жорстокості, яка охопила понад 20 штатів Мексики. Унаслідок нападів бойовиків картелю та сутичок із силовиками вже загинуло понад 70 осіб. Мексиканська історія знає багато випадків, коли поховання таких осіб ставали об'єктами легенд або містифікацій: тіла викрадали, або ж самі наркобарони виявлялися живими після офіційних звітів про їхню смерть. Наразі уряд продовжує посилене патрулювання в регіоні, намагаючись стримати подальшу ескалацію насильства з боку прихильників убитого лідера.

Як відомо, Немесіо Осегера, колишній поліцейський, який побудував найпотужнішу наркоімперію, був ключовою ціллю для США. За його голову обіцяли 15 млн доларів. Операція Міністерства оборони Мексики відбулася під значним тиском адміністрації Дональда Трампа, яка вимагала від мексиканської влади рішучих кроків у боротьбі з контрабандою фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.

Нагадаємо, у Мексиці виявили ранчо, де картель CJNG катував і спалював жертв. Місцева поліція вже проводила рейд на цьому ранчо у вересні минулого року, але, тоді не виявили або не повідомили про масові сліди насильства.

Теги: Мексика ЦРУ США наркоторговля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США вважають, що Тайвань залишив без грошей важливі оборонні проєкти
Тайвань відмовився від частини зброї США. Роздратування Вашингтону сягнуло піку
11 травня, 09:21
Збігнєв Зьобро отримав журналістську візу США за особистим схваленням Дональда Трампа
Колишній міністр юстиції Польщі Зьобро втік до США
11 травня, 01:31
Зміна підкреслює необхідність для Європи збільшувати інвестиції в оборону
Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини
2 травня, 13:57
Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я
Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни
1 травня, 22:40
Отримане перевезли на бази Армії оборони Ізраїлю по всій країні
Ізраїль отримав від Пентагону близько семи тисяч тонн зброї за добу
1 травня, 06:18
Антоніу Кошта заявив про ризик втрати курсу ЄС через політику Трампа
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
24 квiтня, 16:36
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
Іран пообіцяв США відповідь через захоплення судна
20 квiтня, 04:28
17 квітня Тегеран відновив судноплавство через Ормузьку протоку на час перемир’я між Ізраїлем та Ліваном, однак уже 18 квітня знову заблокував його
Іран знову закрив Ормузьку протоку
18 квiтня, 11:50
Венс заявив, що пишається припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
15 квiтня, 10:12

Соціум

Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
CNN: ЦРУ розширює таємні операції в Мексиці проти наркокартелів
CNN: ЦРУ розширює таємні операції в Мексиці проти наркокартелів
В Ізмайлівському Кремлі в Москві спалахнула потужна пожежа
В Ізмайлівському Кремлі в Москві спалахнула потужна пожежа
На війні в Україні вперше ліквідовано студента, завербованого до дронових військ РФ
На війні в Україні вперше ліквідовано студента, завербованого до дронових військ РФ
Розвідка: Росія приховує нову епідемію ящуру
Розвідка: Росія приховує нову епідемію ящуру
Україна впритул підійшла до відкриття переговорів з ЄС
Україна впритул підійшла до відкриття переговорів з ЄС

Новини

Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
11 травня, 15:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua