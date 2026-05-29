Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ

Член Палати представників США Джим Хаймс (демократ від Коннектикуту) та сенатор США Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту) виступають перед ЗМІ під час прес-конференції в Києві
Конгресмен Річард Блюменталь зазаначив, що його місією буде переконатися, що Україна має засоби для збиття ракет

Два американські конгресмени заявили про необхідність позитивної відповіді Білого дому на запит Володимира Зеленського щодо екстреного виділення додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити українську столицю від масштабних бомбардувань. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Раніше український президент попросив Дональда Трампа та Конгрес надати снаряди до Patriot, оскільки вони є єдиним засобом протидії російській балістиці. Звернення з'явилося після попередження РФ про підготовку «систематичних ударів» по Києву та заклику до дипломатів залишити місто. Під час попередньої масованої атаки українські військові через дефіцит засобів змогли збити лише 11 із 30 балістичних ракет.

Представники Демократичної партії Річард Блюменталь та Джим Гаймс після переговорів із Зеленським у Києві пообіцяли лобіювати у Вашингтоні посилення антиросійських санкцій та передачу ракет-перехоплювачів. Наразі постачання засобів ППО координується через програму НАТО PURL за кошти європейських партнерів, проте Зеленський констатував, що ці темпи більше не спроможні покривати нинішні загрози.

Додатковою перешкодою для допомоги є залученість США у конфлікт із Іраном. За словами Гаймса, бойові дії у Перській затоці суттєво виснажують дефіцитні американські ресурси, які зараз критично необхідні для власної безпеки Штатів та забезпечення оборони України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із сенатором США Річардом Блюменталем та членом Палати представників Джимом Гаймсом. Глава держави подякував їм за двопартійну підтримку Конгресу та Президента США, яка залишається незмінною в складні дні після масованої атаки.

Під час зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого дому та Конгресу із запитом про термінову потребу в антибалістичних ракетах на тлі посилення ударів з боку Росії.

