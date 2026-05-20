СБУ виявила підвищений рівень радіації на уламках російської ракети

До складу бойової частини російської ракети Р-60 входять уражаючі елементи зі збідненого урану

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які було знайдено поблизу селища Камка. Російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

«СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів. За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238», – йдеться в повідомленні.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони привели бойову частину ракети у безпечний стан фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

«З огляду на токсичність і радіоактивність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля», – кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, Російська Федерація використовує стратегічні ядерні навчання, щоб показати свою силу союзникам України та відволікти увагу від проблем на фронті. Міністерство оборони РФ 19 травня оголосило, що російські ракетні війська стратегічного призначення, Північний та Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації та деякі підрозділи Ленінградського та Центрального військових округів проведуть навчання з 19 по 21 травня з підготовки та застосування ядерної сили у відповідь на загрозу агресії.

Як повідомлялося, Путін заявив, що Росія розгорне свою нову ядерну ракету «Сармат» до кінця року, і що Москва продовжить модернізацію своїх ядерних сил. Диктатор стверджує, що дальність дії ракети «Сармат» може перевищувати 35 тис. кілометрів. У Кремлі заявляють, що вона має замінити радянський комплекс «Воєвода» і нібито значно перевершує його за бойовими характеристиками.