США та Іран домовилися про двомісячне перемир’я – Axios

Ростислав Вонс
Остаточне рішення має ухвалити президент США
фото: Getty Images
Документ передбачає 60-денне продовження перемир’я та запуск прямих переговорів щодо іранської ядерної програми

Вашингтон і Тегеран погодили проєкт 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, однак документ має затвердити президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Американські та іранські переговірники досягли згоди щодо рамкового документа, який передбачає 60-денний період для продовження припинення вогню і запуску переговорів щодо ядерної програми Ірану. Остаточні рішення мають бути ухвалені на рівні вищого політичного керівництва.

Згідно з проєктом, сторони обговорюють забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку без зборів і обмежень. Також передбачене поступове зняття військової блокади залежно від відновлення комерційного судноплавства.

Іран має відмовитися від кроків, пов’язаних зі створенням ядерної зброї. Окремо планується обговорити питання високозбагаченого урану та його переробки. Також розглядається можливість пом’якшення санкцій і розблокування частини іранських коштів.

Документ не набуде чинності без підпису президента США Дональда Трампа. Американські чиновники зазначають, що він уже ознайомився з деталями угоди, але взяв кілька днів на роздуми.

Нагадаємо, президент СШа Дональд Трамп припустив можливість відмови від підписання домовленостей з Тегераном, якщо інші близькосхідні держави не підтримають його Авраамські угоди, спрямовані на врегулювання відносин із Ізраїлем.

На урядовому засіданні американський президент підкреслив, що такий крок став би вагомим сигналом, додавши, що згадані регіональні гравці мають зробити це заради США. Він також висловив сумнів у доцільності підписання угоди без виконання цієї умови.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. Центральне командування США ці дії назвало оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

