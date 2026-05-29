Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Антиамериканський мурал на будівлі в Тегерані
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ідеологічний курс Ірану, який тримається 1979 року, полягає у витісненні США з Близького Сходу та знищенні Ізраїлю

Аналіз багаторічного протистояння Сполучених Штатів та Ісламської Республіки свідчить, що головним рушієм агресивної поведінки Ірану залишається його незмінна з 1979 року революційна ідеологія, яку американські лідери неодноразово недооцінювали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Історичний досвід боротьби з радикальними силами в Іраку, починаючи з перехоплених у 2004 році листів Аймана аз-Завахірі до Абу Мусаба аз-Заркаві про створення халіфату, довів: відкриті декларації лідерів про довгострокові ідеологічні цілі та їхню готовність застосовувати насильство завжди слід сприймати серйозно. Тоді наміри терористів проігнорували, а через десять років наступник Заркаві, Абу Бакр аль-Багдаді, дійсно проголосив халіфат на захоплених територіях, на ліквідацію якого знадобилося ще одне десятиліття. Цей урок повністю проектується на сучасний Іран.

У Вашингтоні дебати традиційно точаться навколо зміни підходів. Демократи ставлять у пріоритет дипломатію, вважаючи ядерну угоду часів Обами 2015 року найкращим інструментом стримування. Республіканці натомість обирають кампанії «максимального тиску» та військові операції, аргументуючи це тим, що Тегеран використовує будь-які домовленості для фінансування регіональної експансії. Проте жодна з тактик не розв'язує проблему по суті. Навіть поточні обговорення адміністрації Дональда Трампа щодо повторного відкриття Ормузької протоки та нових ядерних обмежень неспроможні змінити фіксований курс режиму.

Конституція Ірану прямо покладає на Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та його експедиційний підрозділ «Кудс» ідеологічну місію джихаду, яка полягає у витісненні США з Близького Сходу та знищенні Ізраїлю. Саме цим пояснюються системні інвестиції Ірану в мережу проксі-груп, серед яких «Хезболла», ХАМАС, «Палестинський ісламський джихад», іракські ополчення та єменські хусити. Спроби Заходу пом'якшити режим через економічні преференції виявилися марними. Після підписання СВПД Верховний лідер Алі Хаменеї лише посилив антизахідну риторику та спрогнозував зникнення Ізраїлю.

Кульмінацією цієї стратегії стала атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Одразу після цього Іран задіяв усю свою регіональну мережу для тиску на США та Ізраїль на кількох фонтах, а згодом здійснив і прямі ракетні удари з власної території.

Попри те, що Трамп першим із президентів США санкціонував ліквідацію топвійськових Ірану (зокрема Касема Сулеймані у 2020 році) та удари по внутрішній інфраструктурі країни, ці тактичні успіхи не принесли стратегічного результату. На тлі військового тиску іранська система лише консолідувалася, а керівні посади обійняли жорсткі ідеологи на кшталт нового лідера Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ахмада Вахеді.

Нинішній Верховний лідер Ірану вже підтвердив наміри свого покійного батька ліквідувати Ізраїль до 2040 року та оголосив гасла «смерть Америці та смерть Ізраїлю» спільними для всієї ісламської умми. Водночас Ізраїль, незалежно від майбутніх виборів, дотримуватиметься нової безкомпромісної доктрини безпеки. Наочним підтвердженням незмінності конфлікту став той факт, що паралельно з переговорами щодо Ормузької протоки, Корпус вартових ісламської революції заскочили за встановленням нових мін у її акваторії, що спровокувало чергове військове зіткнення. Доки в самому Ірані не відбудеться зміна політичного режиму, ситуація залишатиметься в замкненому циклі тимчасових затишшів та нових конфронтацій.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

Теги: США Ізраїль Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скрипаль Вадим Рєпін
Відомий американський оркестр оголосив ювілейний сезон і запросив скрипаля-путініста
5 травня, 12:43
Юлія Мендель під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Колишня прессекретарка президента України потрапила до бази «Миротворця»
12 травня, 15:14
Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
9 травня, 15:15
Венс: Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо
Венс заявив, що не впевнений, чи можливо заключити угоду з Іраном
20 травня, 05:18
Трамп може стати синонімом корупції
NYT: Трамп монетизує президентство
22 травня, 04:40
На вулиці Нуука вийшли кілька сотень демонстрантів
У Гренландії пройшли масштабні протести через відкриття консульства США
22 травня, 10:35
Глава держави заявив, що з початку 2026 року російська армія втратила в Україні понад 145 тис. військових
Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року
22 травня, 11:42
Андрій Єрмак підозрюється у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом
Суд обрав запобіжний захід Єрмаку: подробиці
14 травня, 09:08
Нині триває 1555-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2026 року
Вчора, 08:13

Політика

Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Трамп назвав причину для відновлення військових атак США на Іран
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
Нетаньягу наказав ізраїльській армії взяти під контроль понад 70% території Гази
Нетаньягу наказав ізраїльській армії взяти під контроль понад 70% території Гази
Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні
Мадяр відповів, чи постачатиме Угорщина зброю Україні
Reuters: Вороги США відстежують американських військових через комерційну рекламу
Reuters: Вороги США відстежують американських військових через комерційну рекламу

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Вчора, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Вчора, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua