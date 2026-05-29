Іран вестиме вічну війну з США та Ізраїлем. Аналіз CNN

Ідеологічний курс Ірану, який тримається 1979 року, полягає у витісненні США з Близького Сходу та знищенні Ізраїлю

Аналіз багаторічного протистояння Сполучених Штатів та Ісламської Республіки свідчить, що головним рушієм агресивної поведінки Ірану залишається його незмінна з 1979 року революційна ідеологія, яку американські лідери неодноразово недооцінювали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Історичний досвід боротьби з радикальними силами в Іраку, починаючи з перехоплених у 2004 році листів Аймана аз-Завахірі до Абу Мусаба аз-Заркаві про створення халіфату, довів: відкриті декларації лідерів про довгострокові ідеологічні цілі та їхню готовність застосовувати насильство завжди слід сприймати серйозно. Тоді наміри терористів проігнорували, а через десять років наступник Заркаві, Абу Бакр аль-Багдаді, дійсно проголосив халіфат на захоплених територіях, на ліквідацію якого знадобилося ще одне десятиліття. Цей урок повністю проектується на сучасний Іран.

У Вашингтоні дебати традиційно точаться навколо зміни підходів. Демократи ставлять у пріоритет дипломатію, вважаючи ядерну угоду часів Обами 2015 року найкращим інструментом стримування. Республіканці натомість обирають кампанії «максимального тиску» та військові операції, аргументуючи це тим, що Тегеран використовує будь-які домовленості для фінансування регіональної експансії. Проте жодна з тактик не розв'язує проблему по суті. Навіть поточні обговорення адміністрації Дональда Трампа щодо повторного відкриття Ормузької протоки та нових ядерних обмежень неспроможні змінити фіксований курс режиму.

Конституція Ірану прямо покладає на Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та його експедиційний підрозділ «Кудс» ідеологічну місію джихаду, яка полягає у витісненні США з Близького Сходу та знищенні Ізраїлю. Саме цим пояснюються системні інвестиції Ірану в мережу проксі-груп, серед яких «Хезболла», ХАМАС, «Палестинський ісламський джихад», іракські ополчення та єменські хусити. Спроби Заходу пом'якшити режим через економічні преференції виявилися марними. Після підписання СВПД Верховний лідер Алі Хаменеї лише посилив антизахідну риторику та спрогнозував зникнення Ізраїлю.

Кульмінацією цієї стратегії стала атака ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Одразу після цього Іран задіяв усю свою регіональну мережу для тиску на США та Ізраїль на кількох фонтах, а згодом здійснив і прямі ракетні удари з власної території.

Попри те, що Трамп першим із президентів США санкціонував ліквідацію топвійськових Ірану (зокрема Касема Сулеймані у 2020 році) та удари по внутрішній інфраструктурі країни, ці тактичні успіхи не принесли стратегічного результату. На тлі військового тиску іранська система лише консолідувалася, а керівні посади обійняли жорсткі ідеологи на кшталт нового лідера Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ахмада Вахеді.

Нинішній Верховний лідер Ірану вже підтвердив наміри свого покійного батька ліквідувати Ізраїль до 2040 року та оголосив гасла «смерть Америці та смерть Ізраїлю» спільними для всієї ісламської умми. Водночас Ізраїль, незалежно від майбутніх виборів, дотримуватиметься нової безкомпромісної доктрини безпеки. Наочним підтвердженням незмінності конфлікту став той факт, що паралельно з переговорами щодо Ормузької протоки, Корпус вартових ісламської революції заскочили за встановленням нових мін у її акваторії, що спровокувало чергове військове зіткнення. Доки в самому Ірані не відбудеться зміна політичного режиму, ситуація залишатиметься в замкненому циклі тимчасових затишшів та нових конфронтацій.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.