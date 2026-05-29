США запровадили санкції проти збільшення продажу іранської нафти

Аліна Самойленко
Санкції є частиною ширшої та постійно зростаючої кампанії економічного тиску на Іран
Оголошення про санкції відбулося на фоні новин про  досягнення попередньої угоди між США та Іраном 

Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових економічних обмежень проти Ірану, які стосуються продажу військової нафти. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Новий санкційний крок було зроблено паралельно із заявою американського посадовця про те, що Вашингтон і Тегеран досягли попередніх домовленостей щодо продовження режиму припинення вогню та старту ядерних переговорів.

За інформацією Associated Press, ці обмеження є частиною ширшої та постійно зростаючої кампанії економічного тиску адміністрації Трампа, що має на меті змусити іранську сторону погодитися на висунуті вимоги. Водночас аналітики зазначають, що подібні численні санкції проти Тегерана впроваджувалися як республіканськими, так і демократичними адміністраціями впродовж багатьох десятиліть, проте не принесли бажаного результату.

Новий пакет санкцій безпосередньо спрямований проти компанії Sepehr Energy Jahan – нафтового підрозділу збройних сил Ірану. Ця структура забезпечує транспортування мільйонів барелів іранської сирої нафти до Китаю. У офіційному пресрелізі Мінфіну наголошується, що іранська армія накопичує прибутки від цих операцій через мережу фіктивних підставних фірм, використовуючи кошти для власного відновлення та створення загроз сусіднім державам.

Очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент запевнив, що відомство і надалі системно блокуватиме продаж іранської нафти. За його словами, головна мета цих дій – повністю позбавити іранський режим та його військові формування фінансових ресурсів, за допомогою яких вони загрожують американським партнерам і союзникам у Близькосхідному регіоні.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. 

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

