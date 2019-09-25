Трамп запевнив, що США продовжать надавати військову допомогу Україні



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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Трамп знову заявив, що Франція та Німеччина мають більше допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп запевняє, що США продовжують військову підтримку України. Однак взамін американський лідер просить, щоб інші країни теж давали Україні більше грошей.

Про це Трамп заявив під час спільної з Зеленським пресконференції.

«Обама надіслав ковдри та подушки, а я протитанкові засоби», - зазначив у відповідь Дональд Трамп.

Він також зазначив, що Франція та Німеччина мають більше допомагати Україні.

«Так, ми працюємо з Україною. І ми хочемо, щоб інші країни теж працювали. Коли я кажу «працювали», я маю на увазі гроші. Вони (інші країни – ред.) мають теж давати більше грошей. Ми дали багато грошей. Я дав вам протитанкові установки, в той час як президент Обама вам відправляв покривала та подушки. А я вам дав протитанкові установки. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив», – розповів Трамп.

Американський президент також висловив сподівання, що українському лідеру вдасться знайти спільну мову з президентом РФ Володимиром Путіним аби «вирішити ваші проблеми», і вірить, що «Путін хотів би щось зробити».

«Це було би грандіозне досягнення. І я знаю, що ви намагаєтеся це зробити», – підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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