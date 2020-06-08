Протести в США: Філадельфія скасувала комендантську годину



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Масові протести у Філадельфії Фото: Reuters

Комендантська година була введена в місті 31 травня

Влада Філадельфії скасували комендантську годину, який був раніше введений із-за масових заворушень. Також не будуть діяти обмеження на рух.

Про це йдеться в повідомленні влади Філадельфії в Twitter.

Також влада закликали демонстрантів носити маски і дотримувати соціальну дистанцію під час участі в акціях протесту.

«Сьогодні не буде комендантської години або обмежень на пересування», - йдеться в повідомленні.

There will be no curfew or traffic restrictions in place today.



If you go out to participate in demonstrations, follow @PhilaOEM for important updates and information.



And remember to wear masks, keep distance from others if possible, and stay hydrated. — City of Philadelphia (@PhiladelphiaGov) June 7, 2020

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.