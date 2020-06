Протести в США: Філадельфія скасувала комендантську годину

Комендантська година була введена в місті 31 травня

Влада Філадельфії скасували комендантську годину, який був раніше введений із-за масових заворушень. Також не будуть діяти обмеження на рух.

Про це йдеться в повідомленні влади Філадельфії в Twitter.

Також влада закликали демонстрантів носити маски і дотримувати соціальну дистанцію під час участі в акціях протесту.

«Сьогодні не буде комендантської години або обмежень на пересування», - йдеться в повідомленні.

There will be no curfew or traffic restrictions in place today.



If you go out to participate in demonstrations, follow @PhilaOEM for important updates and information.



And remember to wear masks, keep distance from others if possible, and stay hydrated.