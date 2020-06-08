Вибори в США: республіканець Колін Пауелл виступив на підтримку Байдена
Пауелл заявив, що ніяк не може підтримати президента Трампа цього року
Колишній держсекретар США й ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Пауелл підтримав кандидатуру демократа Джо Байдена на президентських виборах.
Про це повідомляє CNN.
«Пауелл, який очолював збройні сили США під час війни в Перській затоці у 1991 році при республіканському президенті Джорджу Бушу-старшому, а потім Держдепартамент при Джорджі Буші-молодшому, заявив, що Трамп відійшов від Конституції США», — йдеться у повідомленні.
Пауелл в інтерв'ю телеканалу заявив, що ніяк не може підтримати президента Трампа цього року.
На запитання, чи буде він підтримувати Байдена, Пауелл відповів: «Я буду голосувати за нього».
Ексглава Держдепу пояснив, що він дуже близький до Байдена в соціальних та політичних питаннях.
«Я працював з ним 35−40 років, а тепер він кандидат, і я буду голосувати за нього», — наголосив Пауелл.
Він зазначив, що його не просили брати участь у виборчій кампанії колишнього віцепрезидента.
Відзначимо, на президентських виборах в 2016 році Пауелл також не голосував за Трампа.
Нагадаємо, Трамп пояснив, що робив у бункері під час протестів біля Білого дому.