Вибори в США: республіканець Колін Пауелл виступив на підтримку Байдена



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Колін Пауелл став першим впливовим республіканцем, який публічно підтримав суперника Трампа

Пауелл заявив, що ніяк не може підтримати президента Трампа цього року

Колишній держсекретар США й ексглава Об'єднаного комітету начальників штабів Колін Пауелл підтримав кандидатуру демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Про це повідомляє CNN.

«Пауелл, який очолював збройні сили США під час війни в Перській затоці у 1991 році при республіканському президенті Джорджу Бушу-старшому, а потім Держдепартамент при Джорджі Буші-молодшому, заявив, що Трамп відійшов від Конституції США», — йдеться у повідомленні.

Пауелл в інтерв'ю телеканалу заявив, що ніяк не може підтримати президента Трампа цього року.

На запитання, чи буде він підтримувати Байдена, Пауелл відповів: «Я буду голосувати за нього».

Ексглава Держдепу пояснив, що він дуже близький до Байдена в соціальних та політичних питаннях.

«Я працював з ним 35−40 років, а тепер він кандидат, і я буду голосувати за нього», — наголосив Пауелл.

Він зазначив, що його не просили брати участь у виборчій кампанії колишнього віцепрезидента.

Відзначимо, на президентських виборах в 2016 році Пауелл також не голосував за Трампа.

Нагадаємо, Трамп пояснив, що робив у бункері під час протестів біля Білого дому.

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