Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд

Плани США та союзників зірвалися через ескалацію суперечки довкола Гренландії

Президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними видання, партнери США очікували, що під час форуму в Давосі Трамп не лише розширить свою ініціативу «Рада миру» щодо Гази, а й офіційно оформить пакет домовленостей із Києвом на суму близько $800 млрд. Йшлося про довгостроковий механізм фінансування відбудови інфраструктури, енергетики, житлового фонду та промисловості України після завершення війни. Документ готували як політичний сигнал стабільної підтримки Заходу й орієнтир для приватних інвесторів.

Однак ці плани фактично зійшли нанівець через різке загострення суперечки між Вашингтоном і Копенгагеном довкола Гренландії. Європейські та українські чиновники були змушені терміново переглядати порядок денний Давосу, оскільки Трамп публічно погрожував тарифами союзникам по НАТО та наполягав на передачі Гренландії під контроль США. За оцінками дипломатів, цей конфлікт повністю затьмарив українське питання і перетворив форум на майданчик для кризових переговорів усередині Заходу, а не для координації допомоги Києву.

Один із українських посадовців підтвердив Axios, що заплановане підписання угоди було скасоване в останній момент. У Білому домі у відповідь заявили, що жодної конкретної дати підписання нібито не існувало, а текст документа ще потребує додаткового опрацювання між урядами. Водночас представники американської адміністрації попередили партнерів, що на зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС не варто очікувати проривних рішень