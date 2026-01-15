Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 15 січня 2026 року

Трамп назвав Зеленського головною перешкодою для укладення мирної угоди, Іран закрив повітряний простір та привів війська у повну бойову готовність, дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї, Британія терміново закрила посольство в Ірані.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 січня.

Трамп зробив декілька заяв

Трамп заявив, що поки нічого не знає про поїздку його переговірників до Москви фото: Reuters

Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що на його думку не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди у війні з Росією.

Американський президент заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня, якщо президент України Володимир Зеленський там буде присутній.

Іран закрив повітряний простір

Іран закрив свій повітряний простір для всіх польотів, за винятком окремих дозволених міжнародних рейсів. Командуванню протиповітряної оборони Ірану було віддано наказ негайно відкривати вогонь по будь-якому повітряному судну, що вривається у повітряний простір країни без чіткої ідентифікації.

Іранська влада додатково «зачистила» повітряний простір, аби зменшити ризик помилкових атак і забезпечити ефективне виконання бойових розпоряджень.

У російському Орську стався блекаут

У місті Орськ Оренбурзької області стався вибух на електропідстанції, яка живить місто. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом і по всьому Орську.

Офіційних коментарів від місцевої влади щодо причин аварії поки немає, ймовірно, через перебої зі зв'язком і відсутність електрики. Проте численні дописи мешканців у соцмережах підтверджують масштабне знеструмлення.

Дрони уразили хімічне підприємство «Невинномиський Азот»

Дрони атакували хімічне підприємство «Невинномиський Азот», що є одним з ключових виробництв вибухових речовин у південній частині Росії. Завод розташований поблизу міста Невинномиськ у Ставропольському краї.

За попередніми даними, завод отримав серйозні пошкодження.

Інші важливі новини