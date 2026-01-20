Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України
Зеленськи: Я думаю, так все і станеться і дуже вірю
колаж: glavcom.ua

Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

Президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-спілкування Володимира Зеленського із журналістами.

Зеленський наголосив на непохитній підтримці суверенітету Данії, яка є одним із найбільш надійних партнерів України у боротьбі проти російської агресії.

«Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто поважаю Данію і їх суверенітет, територіальну цілісність. Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться і дуже вірю, що не буде якихось великих загроз», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, прагнення Дональда Трампа отримати повний контроль над Гренландією перетворилося з ідеї часів його першого терміну на головну зовнішньополітичну фіксацію, що спровокувала найглибшу кризу у відносинах США та Європи. Попри те, що Данія та лідери НАТО висловлюють готовність до розширення військової присутності США на острові, Трамп категорично наполягає саме на «праві власності», відкидаючи формат оренди баз чи партнерства.

Одним із головних стимулів для президента стала нещодавня успішна операція із захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Цей успіх утвердив у свідомості Трампа концепцію американської гегемонії у Західній півкулі, частиною якої він вважає і Гренландію. В межах так званої «доктрини Донро» президент прагне убезпечити Арктику від впливу Росії та Китаю, а також перетворити острів на ключовий елемент своєї космічної системи ППО «Золотий купол». При цьому Трампа особливо приваблює масштаб потенційного придбання: анексія Гренландії зробила б США найбільшою країною світу за площею, забезпечивши йому історичне досягнення, що перевершує здобутки будь-якого з попередників.

До слова, намір Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією всупереч волі її жителів спровокував найсерйознішу кризу в історії НАТО. Як повідомляє CNN, американський президент погрожує запровадженням нових тарифів проти тих союзників, які виступають проти його територіальних претензій.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Трамп намагається відігравати роль політичного медіатора
Як Трамп допомагає Путіну виграти вже програну війну
21 грудня, 2025, 20:00
Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 2025, 23:17
Венс лідирує серед республіканців, Ньюсом тим часом серед демократів
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів
24 грудня, 2025, 02:57
Зеленський та Трамп під час зустрічі у США у вересні
Білий дім змінив час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 2025, 06:16
За словами проректора Українського католицького університету, вибори президента України мають багато аспектів, які потрібно обговорити та їх має почути народ
«Це буде фальсифікація». Маринович закликав не допустити виборів під час війни
7 сiчня, 09:16
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
9 сiчня, 00:50
Німеччина готується направити до Гренландії перший підрозділ бундесверу
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
14 сiчня, 22:30
Дональд Трамп купив облігації Netflix і Warner Bros на тлі мегазлиття в медіа
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58

Політика

Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України
Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити
Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити
Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України
Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України
Зеленський назвав причину, чому не їде у Давос
Зеленський назвав причину, чому не їде у Давос

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua