Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України

Зеленський про Гренландію: Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу у форматі дипломатії, думаю – так це і станеться

Президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-спілкування Володимира Зеленського із журналістами.

Зеленський наголосив на непохитній підтримці суверенітету Данії, яка є одним із найбільш надійних партнерів України у боротьбі проти російської агресії.

«Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто поважаю Данію і їх суверенітет, територіальну цілісність. Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу, саме почула в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться і дуже вірю, що не буде якихось великих загроз», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, прагнення Дональда Трампа отримати повний контроль над Гренландією перетворилося з ідеї часів його першого терміну на головну зовнішньополітичну фіксацію, що спровокувала найглибшу кризу у відносинах США та Європи. Попри те, що Данія та лідери НАТО висловлюють готовність до розширення військової присутності США на острові, Трамп категорично наполягає саме на «праві власності», відкидаючи формат оренди баз чи партнерства.

Одним із головних стимулів для президента стала нещодавня успішна операція із захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Цей успіх утвердив у свідомості Трампа концепцію американської гегемонії у Західній півкулі, частиною якої він вважає і Гренландію. В межах так званої «доктрини Донро» президент прагне убезпечити Арктику від впливу Росії та Китаю, а також перетворити острів на ключовий елемент своєї космічної системи ППО «Золотий купол». При цьому Трампа особливо приваблює масштаб потенційного придбання: анексія Гренландії зробила б США найбільшою країною світу за площею, забезпечивши йому історичне досягнення, що перевершує здобутки будь-якого з попередників.

До слова, намір Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією всупереч волі її жителів спровокував найсерйознішу кризу в історії НАТО. Як повідомляє CNN, американський президент погрожує запровадженням нових тарифів проти тих союзників, які виступають проти його територіальних претензій.