Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони

На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки»

Президент заявив, що Україна нині перебуває «у програмі великого перезавантаження», яка почалася з Кабінету міністрів

Президент Володимир Зеленський анонсував ротації «абсолютно всіх керівників» правоохоронних органів та перезавантаження оборонного сектору. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає «Главком».

Зеленський заявив, що Україна нині перебуває «у програмі великого перезавантаження», яка почалася з Кабінету міністрів.

Також будуть перезавантаження у системі Міноборони. Вони почнуться, як тільки Верховна Рада підтримає кандидатуру запропонованого нового міністра оборони Михайла Федорова.

«Що стосується всієї безпекової частини, правоохоронної системи, ми будемо – я особисто буду – займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго [на посаді]. Є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних високих позиціях, але безумовно будуть і заміни. І безумовно будуть ротації всіх», – сказав Зеленський.

Після того планується перезавантаження оборонного сектору, ЗСУ. Але Зеленський спершу хоче бути впевнений, «що все інше перезавантажено і все інше працює».

На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Василя Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки».

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. Також Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова.

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.