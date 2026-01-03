Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки»
фото з відкритих джерел

Президент заявив, що Україна нині перебуває «у програмі великого перезавантаження», яка почалася з Кабінету міністрів

Президент Володимир Зеленський анонсував ротації «абсолютно всіх керівників» правоохоронних органів та перезавантаження оборонного сектору. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами, передає «Главком».

Зеленський заявив, що Україна нині перебуває «у програмі великого перезавантаження», яка почалася з Кабінету міністрів.

Також будуть перезавантаження у системі Міноборони. Вони почнуться, як тільки Верховна Рада підтримає кандидатуру запропонованого нового міністра оборони Михайла Федорова.

«Що стосується всієї безпекової частини, правоохоронної системи, ми будемо – я особисто буду – займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось з них був дуже довго [на посаді]. Є різні причини. З великою повагою, ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних високих позиціях, але безумовно будуть і заміни. І безумовно будуть ротації всіх», – сказав Зеленський.

Після того планується перезавантаження оборонного сектору, ЗСУ. Але Зеленський спершу хоче бути впевнений, «що все інше перезавантажено і все інше працює».

На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Василя Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки».

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Крім того, Зеленський зустрівся з міністром оброни Денисом Шмигалем і запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше президент призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. Також Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова

Згодом стало відомо, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни звільнення президент Україна Володимир Зеленський Міноборони Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Україна отримали звіт про переговори в Кремлі
Переговори у Кремлі: Віткофф і Кушнер доповіли Трампу та Україні
3 грудня, 2025, 21:42
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
9 грудня, 2025, 21:42
Віткофф і Кушнер звернуться до європейських дипломатів 15 грудня
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
15 грудня, 2025, 14:09
Лубінець повідомив, що серед повернутих громадян є маломобільні та тяжкохворі українці
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
16 грудня, 2025, 19:57
Зеленський каже, якщо Путін гальмуватиме мирні переговори, то США тиснутимуть на Росію значно сильніше
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
18 грудня, 2025, 10:31
Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 2025, 16:24
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
28 грудня, 2025, 04:15
Гроші підуть на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки
Уряд відшукав додаткових 3,11 млрд грн на оборонку: звідки гроші
29 грудня, 2025, 09:38
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
1 сiчня, 06:40

Події в Україні

Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
Боєць батальйону «Морок» самотужки знищив трьох окупантів у ближньому бою
«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина
«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина
Окупанти намагалися проникнути в тил через газову трубу: ЗСУ розповіли подробиці
Окупанти намагалися проникнути в тил через газову трубу: ЗСУ розповіли подробиці
Сирський анонсував будівництво підземних госпіталів
Сирський анонсував будівництво підземних госпіталів
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua