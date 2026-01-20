Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії
Стубб зазначив, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення
фото: ERR

За словами фінського лідера, поганий сценарій – розрив між Гренландією та Данією з невідомими наслідками

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що бачить три сценарії на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа про бажання привласнити Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Стубб розповів, що бачить три сценарії подальшого розвитку подій: хороший, поганий і жахливий. «Хороший сценарій полягає в тому, що ми зможемо деескалувати ситуацію, знайти вихід і потім посилити безпеку в Арктиці в рамках НАТО. Поганий сценарій – це те, що спричинить розрив між Гренландією та Данією, який буде вимушеним тим чи іншим чином, а результат якого ми не знаємо», – сказав фінський лідер.

За словами глави Фінляндії, жахливим сценарієм є військовий переворот. Президент Фінляндії додав, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення.

Крім того, фінський президент зазначив, що є група людей, які вважають, що увага Трампа до Гренландії є «переломним моментом» і що настав час для «жорсткого протистояння» та «відповідних заходів» щодо США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.

Читайте також:

Теги: Фінляндія Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із постраждалих будинків у Києві
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
9 сiчня, 05:26
Посланця Путіна Дмитрієва 7 січня бачили у Парижі, його приймали у посольстві США
Le Monde повідомило про візит Дмитрієва до посольства США у Парижі
8 сiчня, 12:27
Хакери зламали системи електронної пошти, якими користуються співробітники кількох впливових комітетів Палати представників Конгресу США
Китай зламав електронні системи співробітників комітетів Конгресу США – FT
8 сiчня, 02:58
Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели
Рубіо: США мають триетапний план для Венесуели
8 сiчня, 01:42
Starlink забезпечить місяць безкоштовного інтернету для жителів Венесуели
Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели
4 сiчня, 14:52
За твердженням російського МЗС, унаслідок ударів будівля Посольства Російської Федерації у Каракасі не постраждала
Атака на Венесуелу. З’явилася перша реакція Москви
3 сiчня, 12:16
Аварія сталася близько 6:15 за місцевим часом
У Кентуккі поїзд зійшов з рейок, стався витік хімікатів і пожежа
31 грудня, 2025, 00:48
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 2025, 17:44
Віткофф (праворуч), представник РФ Ушаков (ліворуч), Дмитрієв (другий праворуч) та зять Трампа Кушнер на зустрічі 2 грудня
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
21 грудня, 2025, 05:55

Політика

Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії
Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії
Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу
Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі
Американські посадовці порадили лідерам морально готуватися до виступу Трампа в Давосі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua