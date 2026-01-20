Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії

Стубб зазначив, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення

За словами фінського лідера, поганий сценарій – розрив між Гренландією та Данією з невідомими наслідками

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що бачить три сценарії на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа про бажання привласнити Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Стубб розповів, що бачить три сценарії подальшого розвитку подій: хороший, поганий і жахливий. «Хороший сценарій полягає в тому, що ми зможемо деескалувати ситуацію, знайти вихід і потім посилити безпеку в Арктиці в рамках НАТО. Поганий сценарій – це те, що спричинить розрив між Гренландією та Данією, який буде вимушеним тим чи іншим чином, а результат якого ми не знаємо», – сказав фінський лідер.

За словами глави Фінляндії, жахливим сценарієм є військовий переворот. Президент Фінляндії додав, що він та інші європейські лідери хочуть знайти рішення.

Крім того, фінський президент зазначив, що є група людей, які вважають, що увага Трампа до Гренландії є «переломним моментом» і що настав час для «жорсткого протистояння» та «відповідних заходів» щодо США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив офіційну позицію Києва щодо територіальної суперечки між США та Данією навколо Гренландії. На тлі «гренландської кризи», яка 20 січня 2026 року стала однією з ключових тем світової політики, український лідер закликав до розв'язання конфлікту виключно дипломатичним шляхом.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив у Давосі, що політика Сполучених Штатів спрямована на послаблення Європейського Союзу, та закликав європейські країни діяти спільно, а не поступатися тиску Вашингтона.