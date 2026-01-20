Головна Світ Політика
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
Давос стане майданчиком для зустрічі Трампа і Зеленського
фото з відкритих джерел

Американські посадовці кажуть, що прориву від переговорів не очікують

Президент США Дональд Трамп усе ж має намір провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, однак у Білому домі заздалегідь дають зрозуміти, що жодних проривних домовленостей не буде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співрозмовника видання Axios.

Анонімний співрозмовник підтвердив, що Трамп планує зустрітися не лише із Зеленським, а й із кількома європейськими лідерами під час перебування в Давосі. Водночас він наголосив, що ці контакти радше матимуть характер політичних консультацій, а не переговорів із чітким результатом.

Американський посадовець прямо заявив, що очікувати прориву не варто, зокрема через зміну пріоритетів у порядку денному форуму. За його словами, тема України значною мірою відійшла на другий план через загострення суперечки навколо Гренландії та тарифних погроз Дональда Трампа.

Як зазначає Axios, це вплинуло на дискусії щодо можливих гарантій безпеки для України та механізмів повоєнної відбудови за участі США, ЄС та інших партнерів. Окремо в матеріалі йдеться про так званий «план процвітання» – пакет домовленостей, який раніше нібито готували до підписання між Вашингтоном і Києвом.

Посадовець заявив, що підписання цього документа було скасоване. Американський чиновник, зі свого боку, заперечив, що взагалі існувала узгоджена дата підписання. За його словами, документ досі потребує доопрацювання і не був готовий до формального затвердження.

Паралельно Axios повідомляє, що посланці Трампа: Стів Віткофф і Джаред Кушнер – планують зустріч у Давосі з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим. Очікується, що темою розмови стане війна в Україні та можливі підходи до її врегулювання.

Раніше низка медіа писала, що Білий дім узагалі не призначив конкретної зустрічі Трампа із Зеленським у Давосі. Окремо джерела Axios попереджають, що промова Трампа на ВЕФ 21 січня може бути різкою. Високопосадовці США неформально дали зрозуміти учасникам форуму, що президент, імовірно, критикуватиме міжнародні організації та окремих світових лідерів.

Один із співрозмовників нагадав про його виступ у Генасамблеї ООН, коли Трамп публічно дорікав організації за неефективність.

«Так само, як він прийшов у Генасамблею ООН і сказав: «Ви, люди, стягуєте великі внески, займаєте купу нерухомості, але насправді нічого не робите», – навів приклад американський посадовець.

За його словами, Трамп переконаний, що може вирішувати міжнародні конфлікти без посередництва багатосторонніх інституцій.

Ще однією темою виступу може стати ідея Ради миру, яку просуває Трамп. За оцінкою джерела, президент може позиціонувати її як альтернативу або противагу ООН, але точний зміст поки непередбачуваний.

Напередодні ВЕФ стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирішив поки залишатися в країні через критичну ситуацію в енергетиці. Він заявив, що особисто координує роботу служб на тлі російських атак на інфраструктуру, попри очікування його участі в Давосі.

Теги: форум в давосі Дональд Трамп Володимир Зеленський

