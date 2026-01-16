Головна Світ Політика
Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від США – The Economist

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Європейські уряди активно шукають стратегії реагування на потенційні зазіхання зі сторони США
фото: Білий дім

Серед обговорюваних засобів – створення військових місій, зокрема спостережної, і спільної арктичної присутності

Європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії. Про це пише The Economist, передає «Главком».

Зниження напруженості

Європа може спробувати заспокоїти Трампа і довести, що Росія та Китай не становлять безпосередньої загрози для Гренландії. У цьому контексті Данія та США мають обговорити питання на рівні робочої групи. Також розглядають ідею створення міжнародної місії «Арктичний вартовий».

Стримування та контрзаходи

Інший варіант – економічний і політичний тиск на США. Серед ідей – санкції проти американських компаній, які працюють у Гренландії без дозволу Данії, а також більш радикальні кроки, зокрема скорочення військової присутності США в Європі або фінансові заходи.

Очікування, що Трамп змінить фокус

Третій сценарій передбачає, що Трамп може переключитися на інші теми – наприклад, Іран або вибори у США. У Європі припускають, що жорстка риторика щодо Гренландії може бути блефом для отримання поступок від Данії.

Варто зазначити, що Німеччина, Великобританія, Швеція, Норвегія та Франція відправлять своїх військових до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Бундесвер розгорне розвідувальну групу з 13 осіб для дослідження можливого військового внеску в безпеку регіону. Швеція направить особовий склад для участі в данських навчаннях, Великобританія – військового офіцера для співпраці з розвідувальною групою, а Франція приєднається до спільних військових навчань. Норвегія відправить двох військових для посилення безпеки в Арктиці.

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

Теги: Європа Дональд Трамп Гренландія

