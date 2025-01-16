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Екскерівник «Спецжитлофонду» отримав підозру за махінацію з комунальною землею на Печерську

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Екскерівник «Спецжитлофонду» отримав підозру за махінацію з комунальною землею на Печерську
Реалізації незаконної угоди завадили правоохоронці
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Комунальне майно в центрі столиці вартістю у майже 31 млн грн фактично безоплатно передавалося у приватну власність

Колишній заступник керівника комунального підприємства «Спецжитлофонд» – громадянин РФ отримав підозру за спробу віддати у приватну власність комунальну земельну ділянку та нерухомість на Печерську. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва заочно повідомлено про підозру ексзаступнику КП «Спецжитлофонд», який уклав договір, за яким комунальна будівля та земельна ділянка на Печерську переходили у приватну власність (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що експосадовець, який є громадянином РФ, на початку лютого 2022 року, в порушення законодавства про інвестиційну діяльність, без проведення інвестиційного конкурсу, який є обов’язковим, уклав зі столичним товариством договір на реконструкцію приміщення на Печерську площею майже 1,3 тис кв. м.

Ексзаступник КП «Спецжитлофонд» уклав договір, за яким комунальна будівля та земельна ділянка на Печерську переходили у приватну власність
Ексзаступник КП «Спецжитлофонд» уклав договір, за яким комунальна будівля та земельна ділянка на Печерську переходили у приватну власність
фото: Київська міська прокуратура

За умовами договору це товариство після реконструкції ставало власником 88% площ нежитлових приміщень та паркомісць цієї будівлі, а також земельної ділянки, на якій розташована нерухомість. Таким чином, за вказаним договором фактично безоплатно передавалося у приватну власність комунальне майно в центрі столиці вартістю у майже 31 млн грн.

Однак реалізації цієї угоди завадили правоохоронці. 

Нагадаємо, прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури перевіряють законність запланованого будівництва в Національному ботанічному саду імені М. Гришка в Києві. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора розпочали перевірку законності підписання інвестиційної угоди та намірів здійснити забудову заповідних земель Національного ботанічного саду ім. М.Гришка в Києві». За інформацією прокуратури, ботсад ім. М.Гришка посідає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи.

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Теги: прокуратура Київ нерухомість майно

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