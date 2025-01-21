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Калашник попередив про фейковий збір на ЗСУ начебто від Київської облдержадміністрації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Калашник попередив про фейковий збір на ЗСУ начебто від Київської облдержадміністрації
Тимчасовий очільник ОДА зауважив, що сфальсифіковані листи надходять не вперше й не лише від його імені
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Микола Калашник закликав завжди перевіряти інформацію про будь-які збори коштів, уточнювати достовірність звернень в офіційних установах

Виконувач обов’язків голови Київської ОДА Микола Калашник оприлюднив зразок підробки листа, який отримують ділові кола Київщини. Фейкова розсилка стосується начебто збору грошей на потреби ЗСУ, а насправді є шахрайством. Про це йдеться у заяві, яку зробив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської ОДА Микола Калашник у мережі Facebook.

«На неофіційному бланку, із підробленим підписом та печаткою підприємці та організації почали отримувати листи, що надходять начебто від мого імені із проханням надати благодійну допомогу нашим військовим. Відразу кажу – це фейк ! Київська ОВА не бере участі в таких програмах зі збирання коштів», – написав Калашник.

Тимчасовий очільник ОДА зауважив, що такі сфальсифіковані листи надходять не вперше й не лише від його імені. 

«Наразі я звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення та притягнення до відповідальності причетних осіб. Закликаю завжди перевіряти інформацію про будь-які збори коштів, уточнювати достовірність звернень в офіційних установах», – заключив високопосадовець.

Зразок фейкового листа, які розсилаються від імені голови Київської ОДА
Зразок фейкового листа, які розсилаються від імені голови Київської ОДА
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Калашник закликав завжди перевіряти інформацію про будь-які збори коштів, уточнювати достовірність звернень в офіційних установах
Калашник закликав завжди перевіряти інформацію про будь-які збори коштів, уточнювати достовірність звернень в офіційних установах
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

Нагадаємо, т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник разом з головою Ірпінської громади Олександром Маркушиним перевірили хід відновлення пошкодженого та зруйнованого внаслідок агресії РФ у Ірпені. Вони побували на обʼєктах відбудови житлового фонду, що розташовані на Гостомельському шосе, вулицях Ярославській, Миру та Северинівській. Також т.в.о голови Київської ОДА відвідав міський стадіон «Чемпіон», який був пошкоджений через обстріли.

До слова, правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за військових і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів. Слідство встановило, що троє фігурантів були мешканцями Черкащини. Зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Загальна сума, яку вдалося привласнити зловмисникам, становить понад 2,5 млн грн.

Теги: Київщина фейк шахрайство Микола Калашник

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