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    У Ізраїлі пожежі після обстрілу з Сектора Газа (відео)

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    У Ізраїлі пожежі після обстрілу з Сектора Газа (відео)
    Скріншот із відео

    Військові Ізраїлю завдали удару у відповідь

    На півдні Ізраїлю спалахнули пожежі після атаки з Сектора Газа повітряними вибуховими кулями. Після цього військові сили Ізраїлю відреагували на атаку і вразили ряд цілей в Газі. Про це повідомляє Times of Israel.

    У неділю вдень терористичні групи, що базуються в Газі, запустили запальні кулі в південну частину Ізраїлю. В результаті атаки виникли відразу кілька пожеж.

    У відповідь на підпали Ізраїль оголосив, що скорочує зону рибальства в Секторі Газа вдвічі, з 12 морських миль до шести. Таке розпорядження набирає чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення.

    Крім того, реактивні літаки Армії оборони Ізраїлю вразили ряд цілей в Газі через кілька годин після атаки.

    Ізраїльські військові літаки бомбили райони на захід від міста Газа, а потім завдали удару на схід від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви поки не надходило.

    Також за повідомленнями палестинських ЗМІ, терористи вели вогонь з автоматів по ізраїльських літаках над Сектором Газа на тлі авіаударів.

    Нагадаємо, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об'єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.

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    Теги: ЗМІ Ізраїль військові
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    У Ізраїлі пожежі після обстрілу з Сектора Газа (відео)