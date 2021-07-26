У Ізраїлі пожежі після обстрілу з Сектора Газа (відео)

Військові Ізраїлю завдали удару у відповідь

На півдні Ізраїлю спалахнули пожежі після атаки з Сектора Газа повітряними вибуховими кулями. Після цього військові сили Ізраїлю відреагували на атаку і вразили ряд цілей в Газі. Про це повідомляє Times of Israel.

У неділю вдень терористичні групи, що базуються в Газі, запустили запальні кулі в південну частину Ізраїлю. В результаті атаки виникли відразу кілька пожеж.

У відповідь на підпали Ізраїль оголосив, що скорочує зону рибальства в Секторі Газа вдвічі, з 12 морських миль до шести. Таке розпорядження набирає чинності негайно і діятиме до подальшого повідомлення.

Крім того, реактивні літаки Армії оборони Ізраїлю вразили ряд цілей в Газі через кілька годин після атаки.

Ізраїльські військові літаки бомбили райони на захід від міста Газа, а потім завдали удару на схід від Хан-Юніса. Повідомлень про жертви поки не надходило.

Також за повідомленнями палестинських ЗМІ, терористи вели вогонь з автоматів по ізраїльських літаках над Сектором Газа на тлі авіаударів.

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طائرات الاحتلال الحربية تقصف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخين pic.twitter.com/nbBQXaYeli — Newpress نيو برس (@NewpressPs) July 25, 2021

Нагадаємо, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об'єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.

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