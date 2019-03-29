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    Туреччина визнала посла України найактивнішим іноземним дипломатом

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    <span>Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв&rsquo;язків EkoAvrasya Хікметом Ереном&nbsp;</span> - Туреччина визнала посла України найактивнішим іноземним дипломатом
    Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікметом Ереном 
    Фото: Укрінформ

    Нагорода є щорічною, її отримує один із голів диппредставництв іноземних держав, які працюють в Туреччині

    Посла України визнано найактивнішим іноземним дипломатом в Туреччині за підсумками минулого року.

    Нагороду дипломату вручила Асоціація Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya, повідомляє «Укрінформ».

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    «З часу вступу на посаду посла в Туреччині ви доклали дуже багато зусиль для того, щоб представити Україну по всій країні... Ми переконані, що ви і ваша активна команда зможете зробити ще більший внесок як в розвиток двосторонніх відносин наших країн, так і у розвиток регіональної співпраці», - наголосив під час вручення нагороди голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікмет Ерен.

    Він пояснив, що нагорода є щорічною, її отримує один із голів диппредставництв іноземних держав, які працюють в Туреччині та роблять значний внесок, зокрема, для посилення співпраці на регіональному рівні.

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    У свою чергу, посол України в Туреччині Андрій Сибіга подякував за високу оцінку роботи його та команди посольства, за плідну минулорічну співпрацю, поглиблення взаємодії на регіональному рівні.

    «Всі візити в регіоні закінчуються практичними проектами і це важливо. Наприклад, результатом відвідання Мардіна (місто на південному сході Туреччини – ред.) стало проведення цієї осені спільного з місцевою владою заходу – участь українських дітей у фестивалі. Так само маємо контакти на рівні торгово-промислових палат в інших регіонах, зокрема в Ерзеруні та Шанлиурфі. Так само збільшується кількість українських туристів у ці регіони», - розповів Сибіга.

    Дипломат зауважив, що за останні роки в економічній сфері фіксується стабільне зростання – близько 20% щороку, переваги взаємного економічного співробітництва починають відчувати наші народи.

    Також нагадаємо, що Туреччина засудила обшуки в окупованому Криму.

     

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