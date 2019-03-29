Туреччина визнала посла України найактивнішим іноземним дипломатом



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Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікметом Ереном Фото: Укрінформ

Нагорода є щорічною, її отримує один із голів диппредставництв іноземних держав, які працюють в Туреччині

Посла України визнано найактивнішим іноземним дипломатом в Туреччині за підсумками минулого року.

Нагороду дипломату вручила Асоціація Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya, повідомляє «Укрінформ».

«З часу вступу на посаду посла в Туреччині ви доклали дуже багато зусиль для того, щоб представити Україну по всій країні... Ми переконані, що ви і ваша активна команда зможете зробити ще більший внесок як в розвиток двосторонніх відносин наших країн, так і у розвиток регіональної співпраці», - наголосив під час вручення нагороди голова асоціації Євразійських зовнішньоекономічних зв’язків EkoAvrasya Хікмет Ерен.

Він пояснив, що нагорода є щорічною, її отримує один із голів диппредставництв іноземних держав, які працюють в Туреччині та роблять значний внесок, зокрема, для посилення співпраці на регіональному рівні.

У свою чергу, посол України в Туреччині Андрій Сибіга подякував за високу оцінку роботи його та команди посольства, за плідну минулорічну співпрацю, поглиблення взаємодії на регіональному рівні.

«Всі візити в регіоні закінчуються практичними проектами і це важливо. Наприклад, результатом відвідання Мардіна (місто на південному сході Туреччини – ред.) стало проведення цієї осені спільного з місцевою владою заходу – участь українських дітей у фестивалі. Так само маємо контакти на рівні торгово-промислових палат в інших регіонах, зокрема в Ерзеруні та Шанлиурфі. Так само збільшується кількість українських туристів у ці регіони», - розповів Сибіга.

Дипломат зауважив, що за останні роки в економічній сфері фіксується стабільне зростання – близько 20% щороку, переваги взаємного економічного співробітництва починають відчувати наші народи.

Також нагадаємо, що Туреччина засудила обшуки в окупованому Криму.