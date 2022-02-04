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    Ердоган розповів про домовленості із Зеленський та Путіним щодо зустрічі у Туреччині

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    Президент Туреччини після візиту в Київ заявив, що Володимир&nbsp;Зеленський погодився на зустріч з Володимиром Путіним у Туреччині - Ердоган розповів про домовленості із Зеленський та Путіним щодо зустрічі у Туреччині
    Президент Туреччини після візиту в Київ заявив, що Володимир Зеленський погодився на зустріч з Володимиром Путіним у Туреччині
    фото: president.gov.ua

    Президент Туреччини хоче, щоб Зеленський та Путін «залагодили розбіжності»

    У Туреччині може відбудуться зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером про організацію зустрічі, пише CNN Turk.

    «Я надаю великого значення зустрічі з паном Путіним з цього питання, тому що на зустрічі із Зеленським я побачив, що у нас вже є домовленість із цих питань», – заявив Ердоган.

    Він також розповів, про що домовився із Путіним.

    «Був позитивний відгук на наше запрошення відвідати Туреччину після повернення пана Путіна з Китаю. Наразі ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч Путіна та Зеленського», – сказав Ердоган.

    Речник Офісу президента України Сергій Никифоров вже відреагував на заяву Ердогана.

    «Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати», – сказав Никифоров коментарі «Суспільному».

    Зазначимо, сьогодні Кремль заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, але є умова.

    У січні президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами.

    Натомість Білий дім заявив, що Путін повинен визначити, який шлях він обере: чи подальша ескалація й санкції, чи діалог.

    Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

    Президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом «Слава Україні!».

    Згодом президенти України та Туреччини зробили заяви для ЗМІ. Цього ж дня було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

    У січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

    Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

    «Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган саміт Путін Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров прессекретар
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    Ердоган розповів про домовленості із Зеленський та Путіним щодо зустрічі у Туреччині