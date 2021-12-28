Російські політики раптово заговорили про вступ до НАТО

Ексглава МЗС РФ вважає, що Росії потрібно вступити до НАТО

Колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв вважає, що Росії потрібно вступити до НАТО. Він упевнений, що зараз це цілком можливо зробити. Про це він заявив в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Нам потрібно було де-факто давним-давно, і зараз це цілком можливо, вступити до НАТО. Інше питання: як це технічно оформляється? Це не важливо. Наприклад, Японія чи Австралія. Вони не є членами НАТО, але мають договір безпеки зі США. І вони фактично те саме, що члени НАТО. На них розповсюджуються всі гарантії. І всі сприймають як частину західних країн. Тобто багато таких дипломатичних технічних варіантів», – сказав Козирєв.

За його словами, є суто юридичні проблемі, які дипломати можуть вирішити.

Він вважає, що Росії треба усвідомити реальність – НАТО має сприйматися не як загроза, а як партнери і друзі.

«А перебувати в конфронтації з НАТО, з найбільш розвиненими країнами світу, і не проводити через це або обмежувати можливості модернізації – це якась шалена політика», – вважає Козирєв.

Нагадаємо, Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО.

Також Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки».

Москва вже заявила, що спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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