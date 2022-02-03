Україна і Туреччина підписали вісім угод

Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі після багатьох років переговорів

Переговори Зеленського та Ердогана тривали майже на півтори години довше, ніж планували із самого початку

Сьогодні під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Київ та Анкара уклали вісім міждержавних документів. Урочисте підписання відбулося за присутності президентів та міністрів двох країн у Маріїнському палаці.

Серед підписаних документів – угода про вільну торгівлю. Цю угоду між урядами підписано прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром торгівлі Туреччини Мехметом Мушем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр молоді та спорту Туреччини Мехмет Касапоглу підписали угоду між урядами обох держав про співробітництво у сфері молодіжної політики, яка дасть змогу організовувати спільні заходи та програми, зокрема молодіжні обміни.

Крім того, Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів міністерства казначейства та фінансів Туреччини.

Як повідомляється, зазначений документ дасть змогу не лише розширити сфери взаємодії, а й налагодити обмін досвідом в адмініструванні податків. Меморандум передбачає співпрацю сторін у питаннях реєстрації та обліку платників податків, їх адміністрування, боротьби з ухиленням від сплати податків, використання електронної податкової звітності, обслуговування платників податків, а також навчання та розвиток персоналу, обмін інформацією, зокрема інструкціями, методичними матеріалами, інформаційними бюлетенями, законами у сфері оподаткування.

Кулеба та міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанг підписали Меморандум про взаєморозуміння між державним підприємством Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості й турецьким інститутом стандартів.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписали протокол між Кабінетом Міністрів України та урядом Туреччини про внесення змін до угоди між урядами щодо співпраці правоохоронних органів від 4 грудня 2009 року.

Документ забезпечить ефективнішу співпрацю між компетентними органами двох країн для запобігання загрозам публічній безпеці та порядку, терористичним актам, а також у запобіганні, виявленні та розкритті кримінальних правопорушень та встановленні осіб, які їх вчинили. Він охоплює такі сфери взаємодії, як протидія організованій злочинності, тероризму, торгівлі людьми, корупційні кримінальні порушення, легалізація/відмивання доходів, контрабанда товарів, кримінальні правопорушення проти власності, довкілля, кіберзлочини, контрабанда та незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин тощо.

Рамкову угоду між урядами України та Туреччини про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей підписали міністр оборони України Олексій Резніков та міністр промисловості та технологій Туреччини Мустафа Варанг.

Для координації, заохочення та розвитку співробітництва між Україною та Туреччиною у митній галузі в. о. голови Державної митної служби України В'ячеслав Демченко та заступник міністра торгівлі Туреччини Мустафа Тузджу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної митної ради між Державною митною службою України та міністерством торгівлі Турецької Республіки.

Як результат діяльності зазначеної ради очікується активізація та розвиток українсько-турецької співпраці у цьому напрямі, зокрема підвищення ефективності митного контролю та полегшення митних процедур, що загалом сприятиме зростанню обсягів двосторонньої торгівлі.

Також Демченко та Тузджу підписали план дій між Державною митною службою України та міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.

Документ закріплює алгоритм дій сторін з метою прискорення укладання домовленості про взаємне визнання програм АЕО й передбачає інституціоналізацію співпраці у зв'язку з цим, зокрема створення робочої групи та призначення відповідальних осіб. Він суттєво сприятиме наскрізній безпеці ланцюга постачання, підвищенню стандартів безпеки та спрощенню двосторонньої торгівлі.

Додамо, що згідно з новою угодою між країнами, безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

Кількома годинами раніше Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

Додамо, що у Львові та Харкові з’являться генконсульства Туреччини.

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