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    Туск запросив Порошенка на зустріч лідерів Європейської народної партії

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    Петро Порошенко розповість європейським лідерам про стан дотримання верховенства права в Україні&nbsp; - Туск запросив Порошенка на зустріч лідерів Європейської народної партії
    Петро Порошенко розповість європейським лідерам про стан дотримання верховенства права в Україні 

    Зустріч відбудеться в рамках програми «Східного партнерства»

    Колишній президент і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прийняв запрошення президента Європейської народної партії Дональда Туска взяти участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань «Східного партнерства» 17 червня 2020 року. Про це йдеться на сайті «Євросолідарності».

    «Під час заходу лідери обговорять шляхи посилення співробітництва між ЄС та країнами «Східного партнерства», поглиблення інтеграції ЄС з асоційованими країнами, а також обміняються думками щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні та внутрішньополітичних і економічних процесів в країнах регіону», - йдеться у повідомленні.

    Наразі відомо, що Порошенко планує поінформувати учасників саміту про виклики, які стоять перед Україною, у зв’язку з триваючою російською агресією, пандемією коронавірусу та її соціально-економічними наслідками. Також Порошенко висловить своє бачення щодо майбутнього розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.

    «Окрему увагу Петро Порошенко приділить стану дотримання верховенства права та незалежності правосуддя в Україні», - повідомили у «ЄС».

    Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

    Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

    Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

    До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу. 

    Між іншим, соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

    Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність Європа партії Дональд Туск президент правосуддя
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