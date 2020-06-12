Туск запросив Порошенка на зустріч лідерів Європейської народної партії



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Петро Порошенко розповість європейським лідерам про стан дотримання верховенства права в Україні

Зустріч відбудеться в рамках програми «Східного партнерства»

Колишній президент і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прийняв запрошення президента Європейської народної партії Дональда Туска взяти участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань «Східного партнерства» 17 червня 2020 року. Про це йдеться на сайті «Євросолідарності».

«Під час заходу лідери обговорять шляхи посилення співробітництва між ЄС та країнами «Східного партнерства», поглиблення інтеграції ЄС з асоційованими країнами, а також обміняються думками щодо розвитку безпекової ситуації в регіоні та внутрішньополітичних і економічних процесів в країнах регіону», - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що Порошенко планує поінформувати учасників саміту про виклики, які стоять перед Україною, у зв’язку з триваючою російською агресією, пандемією коронавірусу та її соціально-економічними наслідками. Також Порошенко висловить своє бачення щодо майбутнього розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом.

«Окрему увагу Петро Порошенко приділить стану дотримання верховенства права та незалежності правосуддя в Україні», - повідомили у «ЄС».

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.