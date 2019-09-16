У Багдаді стверджують, що США не підозрюють Ірак в атаці на нафтову промисловість Саудівської Аравії



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У Саудівській Аравії на території заводу компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа

Серед підозрюваних США залишився лише Іран, проте Вашингтон поки офіційно не висував звинувачення в бік Тегерану

Представники влади Іраку заявляють про те, що Вашингтон не підозрює Багдад в причетності до атаки на об’єкти нафтової промисловості Саудівської Аравії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Очільник іракського уряду Адель Адбула Махді після розмови із Державним секретарем США Майком Помпео повідомив про те, що Вашингтон підтвердив іракську заяву, що територія країни не використовувалася для атаки.

Раніше повстанці-хусити в Ємені взяли на себе відповідальність за ракетні удари, які вивили із ринку 5% всієї нафти в світі.

За даними Вашингтону удари наносилися не із півдня і південного-заходу, а із північного-сходу. Таким чином США фактично вважають Іран безпосередньо причетними до атаки. Хоча Вашингтон відмовився робити офіційну заяву із цього приводу до з’ясування всіх обставин і деталей атаки.

Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Напередодні Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Також нагадаємо, що тиждень тому в Іраку під час релігійного ритуалу загинула 31 людина. Повідомляється, що трагедія сталася 10 вересня під час релігійних ритуалів шиїтів-мусульман Ашура. За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, 31 людина загинула, ще 100 отримали поранення.