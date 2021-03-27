У Білорусі почалися затримання учасників акцій до Дня волі
Наразі затримано вже 14 опозиціонерів
Стало відомо про перші затримання учасників акцій до Дня волі, що проходять наразі по всій території Білорусі.
Видання Tut.by повідомляє, що в Мінську затримали білоруську редакторку Галину Уласик. Жінка перебувала у закладі громадського харчування.
В тому ж районі затриманий головний редактор опозиційного видання «Наша Ніва» Єгор Мартинович, репортерка Катерина Карпицька і фотограф Надія Бужан. Їхню машину зупинили працівники ДАІ й повели в автозак.
У Координаційній раді опозиції заявили про затримання члена основного складу ради Наталія Дуліна.
Наразі людей затримують чоловіки у балаклавах без розпізнавальних знаків. Перехожих перехоплюють посеред дороги й забирають у темні мікроавтобуси.
Водночас у МВС Білорусі стверджують, що фіксують «малочисельні групи з незареєстрованою символікою».
Правозахисники ідентифікували 14 затриманих.
Білорусів закликали сьогодні вийти на перший масовий протест проти режиму Лукашенка з початку 2021 року. Відповідний анонс розміщений на опозиційному Telegram-каналі NEXTA.
«Найбільші білоруські канали закликали зібратися завтра, 27 березня, о 14:00 в Мінську, в районі площі Якуба Коласа. Ця акція повинна стати першим масовим виходом білорусів у цьому році», – йдеться у повідомленні.
У відповідь Слідчий комітет заявив, що буде карати тих, хто відгукуватиметься на заклики організаторів й підтримає суботні протести. Громадян попередили про кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, у неділю, 21 березня, у Мінську затримано лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Грамада» Ігоря Борисова. Причина затримання політика поки невідома. Перед затриманням Ігор Борисов звернувся за дозволом на проведення мітингу.
Як повідомлялося, представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці провели у неділю, 21 березня в центрі Києва акцію солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки. У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб.
Сьогодні надійшли повідомлення, що вулиці Мінська з самого ранку оточили колонами військової техніки й посилили омонівцями.