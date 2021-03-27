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    У Білорусі почалися затримання учасників акцій до Дня волі

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    Центр Мінська оточили люди в балаклавах - У Білорусі почалися затримання учасників акцій до Дня волі
    Центр Мінська оточили люди в балаклавах
    Фото: Tut.by

    Наразі затримано вже 14 опозиціонерів

    Стало відомо про перші затримання учасників акцій до Дня волі, що проходять наразі по всій території Білорусі.

    Видання Tut.by повідомляє, що в Мінську затримали білоруську редакторку Галину Уласик. Жінка перебувала у закладі громадського харчування.

    В тому ж районі затриманий головний редактор опозиційного видання «Наша Ніва» Єгор Мартинович, репортерка Катерина Карпицька і фотограф Надія Бужан. Їхню машину зупинили працівники ДАІ й повели в автозак.

    У Координаційній раді опозиції заявили про затримання члена основного складу ради Наталія Дуліна.

    Наразі людей затримують чоловіки у балаклавах без розпізнавальних знаків. Перехожих перехоплюють посеред дороги й забирають у темні мікроавтобуси.

    Водночас у МВС Білорусі стверджують, що фіксують «малочисельні групи з незареєстрованою символікою».

    Правозахисники ідентифікували 14 затриманих.

    Білорусів закликали сьогодні вийти на перший масовий протест проти режиму Лукашенка з початку 2021 року. Відповідний анонс розміщений на опозиційному Telegram-каналі NEXTA.

    «Найбільші білоруські канали закликали зібратися завтра, 27 березня, о 14:00 в Мінську, в районі площі Якуба Коласа. Ця акція повинна стати першим масовим виходом білорусів у цьому році», – йдеться у повідомленні.

    У відповідь Слідчий комітет заявив, що буде карати тих, хто відгукуватиметься на заклики організаторів й підтримає суботні протести. Громадян попередили про кримінальну відповідальність.

    Нагадаємо, у неділю, 21 березня, у Мінську затримано лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Грамада» Ігоря Борисова. Причина затримання політика поки невідома. Перед затриманням Ігор Борисов звернувся за дозволом на проведення мітингу.

    Як повідомлялося, представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці провели у неділю, 21 березня в центрі Києва акцію солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки. У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб.

    Сьогодні надійшли повідомлення, що вулиці Мінська з самого ранку оточили колонами військової техніки й посилили омонівцями.

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    Теги: Білорусь МВС правозахисники фотограф дороги Олександр Лукашенко політика протест
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