День Волі. Сьогодні білоруси вийдуть на мінську площу Якуба Коласа

Під час проведення акції буде враховуватися досвід невдач цьогорічного Дня Волі, 25 березня.

В суботу, 27 березня 2021 року, білоруська опозиція знову спробує вивести людей у середмістя Мінська.

Тих, хто виступає проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, й прагне демократичних перетворень, просять зібратися о 14:00 на площі Якуба Коласа та на прилеглих вулицях. Про це повідомляється на основних телеграм-каналах Білорусі.

«Ця акція має стати першим масовим виходом білорусів в цьому році», – зазначає, зокрема, канал Nexta TV.

Своєю чергою, ініціатива опозиційно налаштованих білоруських силовиків BY-POL просить «колишніх силовиків, офіцерів і військових пенсіонерів допомогти в охороні правопорядку та не допустити провокацій, а також захистити беззбройних людей в разі застосування агресії».

Як повідомлялося раніше, у четвер, 18 березня, Місії Євросоюзу і США в Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) підтримали пропозицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією за міжнародного посередництва.

Нагадаємо, у неділю, 21 березня, у Мінську затримано лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Грамада» Ігоря Борисова. Причина затримання політика поки невідома. Перед затриманням Ігор Борисов звернувся за дозволом на проведення мітингу.

Як повідомлялося, представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці провели у неділю, 21 березня в центрі Києва акцію солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки. У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб.