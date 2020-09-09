У Білорусі силовики жорстоко розігнали учасників протесту. Затримали майже 50 людей



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У Білорусі силовики жорстоко розігнали учасників протесту

Затримані брали участь в акції підтримки члена координаційної ради Білорусі Марії Колеснікової

У вівторок, 8 вересня, у Мінську білоруські силовики знову жорстоко розігнали учасників акції, які вийшли на підтримку опозиціонерки Марії Колеснікової. Затримали майже 50 людей.

Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Як повідомляє «Єврорадіо», ходу організували увечері. У ній брали участь переважно жінки. Згодом людей ставало більше.

Пізніше до площі приїхали автозаки та поліцейські мікроавтобуси. Почалися грубі затримання демонстрантів — чоловіків та жінок. Силовики накидалися на людей і запихали їх в мікроавтобуси.

Правозахисники наводять імена і прізвища 45 людей, які були затримані увечері вівторка.

Нагадаємо, що 8 вересня до Києва прибули білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чого бігав по Мінську з автоматом. Нагадаємо, із зброєю Лукашенко з'являвся на публіці щонайменше двічі. Востаннє він з’явився в бронежилеті і з автоматом в руках біля палацу Незалежності 30 серпня. А 23 серпня було опубліковано відео, на якому Лукашенко в бронежилеті пролітає над Мінськом на вертольоті і оглядає багатотисячну акцію протесту.

Також відомо, що Міноборони Білорусі приводить у вищу бойову готовність артилерію і танки.

Разом з тим напередодні у Мінськ повернувся український посол, якого Київ викликав для консультацій. 17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вперше в історії українського МЗС він викликав посла в Білорусі в Києві для консультацій.

Це трапилось після того, як офіційний Мінськ передав затриманих бійців ПВК «Вагнера» до Росії, а Олександр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, звинувачував Україну у недружніх кроках. Кулеба зазначив, що передача минулої п'ятниці офіційним Мінськом затриманих «вагнерівців» до Росії, попри наявність усіх підстав передати їх Україні, підірвала довіру між нашими країнами та завдала важкого удару двостороннім відносинам.

Також Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України».

Як вже повідомлялося, родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених в Росію «вагнерівців».

Водночас президент Зеленський назвав «маячнею» чутки про злив «вагнерівської спецоперації».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Раніше влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.