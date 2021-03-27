До Мінська почали стягувати військову техніку перед акцією опозиції
На площі поряд з резиденцією Лукашенка вже знаходиться особовий склад силовиків
До Мінська перед анонсованої та неузгодженою владою акцією опозиції почали стягувати військову техніку.
Колона з броньованих автомобілів, БТР, водометів, автозаків вийшла з бази ОМОН і внутрішніх військ МВС, які перебувають на східній околиці міста.
На площі поряд з резиденцією Олександра Лукашенка вже знаходиться особовий склад силовиків.
26 березня, співробітники правоохоронних органів в Білорусії затримали понад 200 осіб, які брали участь в акціях протесту, які пройшли в четвер, 25 березня.
Нагадаємо, у неділю, 21 березня, у Мінську затримано лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Грамада» Ігоря Борисова. Причина затримання політика поки невідома. Перед затриманням Ігор Борисов звернувся за дозволом на проведення мітингу.
Як повідомлялося, представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці провели у неділю, 21 березня в центрі Києва акцію солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки. У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб.