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    До Мінська почали стягувати військову техніку перед акцією опозиції

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    Спецтехніка у Мінську - До Мінська почали стягувати військову техніку перед акцією опозиції
    Спецтехніка у Мінську
    Фото TUT.BY

    На площі поряд з резиденцією Лукашенка вже знаходиться особовий склад силовиків

    До Мінська перед анонсованої та неузгодженою владою акцією опозиції почали стягувати військову техніку.

    Колона з броньованих автомобілів, БТР, водометів, автозаків вийшла з бази ОМОН і внутрішніх військ МВС, які перебувають на східній околиці міста.

    На площі поряд з резиденцією Олександра Лукашенка вже знаходиться особовий склад силовиків.

    26 березня, співробітники правоохоронних органів в Білорусії затримали понад 200 осіб, які брали участь в акціях протесту, які пройшли в четвер, 25 березня.

    У Білорусії більше пів року тривають протести після президентських виборів 9 серпня 2020 року, згідно з офіційними результатами яких Лукашенко отримав 80% голосів. Протестувальники вимагають відставки керівництва країни, проведення нових і чесних президентських виборів, покарання винних у насильстві над демонстрантами. Акції незгодних з підсумками жорстко придушуються правоохоронними органами.

    Нагадаємо, у неділю, 21 березня, у Мінську затримано лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Грамада» Ігоря Борисова. Причина затримання політика поки невідома. Перед затриманням Ігор Борисов звернувся за дозволом на проведення мітингу.

    Як повідомлялося, представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці провели у неділю, 21 березня в центрі Києва акцію солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки. У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест
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