На полігонах Білорусі побільшало наметів рашистів: супутникові знімки

Всього до Білорусі було доставлено щонайменше 150 російських наметів

На 230-му загальновійськовому полігоні «Обуз-Ліснівський» під Барановичами (Брестська область Білорусі) зафіксовано збільшення кількості наметів для російських військових, польовий табір, польовий госпіталь і стоянку російської техніки з різними вантажівками типу «Урал». Про це свідчать супутникові знімки, які опублікувало «Радіо Свобода».

Знімки зроблені 31 жовтня, але, за даними видання, військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.

На знімку видно два наметові містечка. Розміри більшого – 150×220 метрів. Поруч із ним ще одне наметове містечко – 90×90 метрів.

Зазначається, що всього було доставлено щонайменше 150 наметів. Біля них близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки. На північ від табору також знаходиться польовий шпиталь розміром 100 на 80 метрів – це як футбольне поле.

У найпівнічнішій частині навчального центру можна побачити щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів. Ще один наметовий табір розміром 50 на 160 метрів – там не менше 35 військових наметів – помітили на військовому полігоні Репища під Осиповичами (Могилівська область). Поруч розташована стоянка для техніки (150 на 150 метрів), а на ній вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці.

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.