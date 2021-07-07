У Британії – антирекорд. Де зросла захворюваність на ковід

За добу у світі додалося понад 400 тисяч випадків інфікування

За добу 5 липня діагностували понад 430 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих додалося у Бразилії, Індії та Індонезії. За даними сайту Worldometers, у Європі за приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія.

Україна отримала 69 місце у світі за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб із ковідом.

У Бразилії зафіксували майже 62 тисячі нових інфікувань, в Індії – майже 44 тисячі, а в Індонезії – понад 31 тисячу випадків.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 169 млн 721 тис. 398 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 млн 9 тис. 191 смерть від COVID-19.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що третина українців має антитіла до COVID-19.

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