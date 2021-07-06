Головний санлікар України: Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року
Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що українці не розпрощаються з Covid-19 до кінця 2022 року
Пандемія коронавірусу триватиме ще принаймні півтора роки. Про це в інтерв'ю ТСН заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.
«Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше», – заявив Кузін.
Він вважає, що українці не розпрощаються з Covid-19 до кінця 2022 року.
«І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам», – додав головний санітарний лікар України.
Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли українці перестануть носити маски.
Як відомо, 5 липня в Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус.
До слова, у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.
Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.