Головний санлікар України: Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року

МОЗ: нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції

Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що українці не розпрощаються з Covid-19 до кінця 2022 року

Пандемія коронавірусу триватиме ще принаймні півтора роки. Про це в інтерв'ю ТСН заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.

«Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше», – заявив Кузін.

Він вважає, що українці не розпрощаються з Covid-19 до кінця 2022 року.

«І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам», – додав головний санітарний лікар України.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли українці перестануть носити маски.

Як відомо, 5 липня в Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус.

До слова, у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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