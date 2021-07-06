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    Головний санлікар України: Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року

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    МОЗ:&nbsp;нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції - Головний санлікар України: Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року
    МОЗ: нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції
    Фото: Vesti.ua

    Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що українці не розпрощаються з Covid-19 до кінця 2022 року

    Пандемія коронавірусу триватиме ще принаймні півтора роки. Про це в інтерв'ю ТСН заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    За його словами, потрібно сформувати адекватний рівень вакцинованих людей і колективний імунітет на світовому рівні.

    «Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки щонайменше», – заявив Кузін.

    Він вважає, що українці не розпрощаються з Covid-19 до кінця 2022 року.

    «І нам вже треба потроху звикати і до масок, і до того, що ми маємо дотримуватися соціальної дистанції, частіше мити руки… Це допомагає запобігати й іншим інфекційним хворобам», – додав головний санітарний лікар України.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли українці перестануть носити маски.

    Як відомо, 5 липня в Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус.

    До слова, у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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    Теги: здоров'я українці Україна епідемія імунітет коронавірус
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    Головний санлікар України: Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року