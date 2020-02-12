У Британії підтвердили новий випадок зараження коронавірусом



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У Британії підтвердили новий випадок зараження коронавірусом Фото: ЕРА

Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії

У Британії підтвердили дев'ятий випадок зараження новим видом коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в Китаї.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, зараження коронавірусом COVID-19 підтвердили у жінки, що прилетіла до Лондону з Китаю. Хвору госпіталізували до лікарні Сент-Томас, де є спеціальне інфекційне відділення.

Крім того, у лікарні Arrowe Park на карантині перебувають 83 людини, у яких підозрювали зараження коронавірусом.

Результати тесту на коронавірус у пацієнтів виявилися негативними й тепер вони зможуть покинути лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у британському місті Брайтон закрили місцеву лікарню після того, як в одного з лікарів виявили коронавірус. Лікар міг заразитися від хворого коронавірусом британця, якого напередодні лікував.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.